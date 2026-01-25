Veränderung im Trainerteam des TuS Efringen-Kirchen

Der TuS Efringen-Kirchen meldet eine Anpassung im Trainerteam zur Rückrunde. Daniel Slabi, bereits als Trainer tätig, übernimmt gemeinsam mit dem neu hinzukommenden Daniel Stöcklein die Verantwortung für die zweite Saisonhälfte. Bernd Krebs scheidet aus dem Trainerteam aus, teilte der A-Kreisligist mit.
"Der Verein bedankt sich herzlich bei Bernd Krebs für sein Engagement und seine Arbeit seit dem Abstieg 2024. Zusammen mit seinem Bruder Kai Krebs, der als Torwarttrainer und Jugendtrainer aktiv ist, ist Bernd Krebs seit Jahrzehnten eine feste Größe beim TuS. Seine Verbundenheit zum Verein zeigt sich nicht nur in seiner Tätigkeit als Trainer, sondern auch in seinen Rollen als Co-Trainer, Jugendtrainer und Spieler."
Krebs (41) war seit Juli 2024 in der ersten Mannschaft des TuS im Amt und betreute das Team seitdem gemeinsam mit Slabi (47). Dieser wiederum wird künftig mit Stöcklein den A-Kreisligisten anleiten. Mit dem 27-Jährigen "kommt ein junger, motivierter Trainer mit erster Trainer-Erfahrung beim FV Tumringen zum TuS Efringen-Kirchen. Der Verein blickt optimistisch auf die Rückrunde und setzt darauf, das Potenzial des neuen Trainerteams auszuschöpfen, um sportlich erfolgreich zu bleiben", heißt es seitens des TuS.