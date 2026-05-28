Veränderung im Trainerteam beim FC Vogtsburg

Nach guten Gesprächen, wird Vogt dem Verein jedoch erhalten bleiben und u.a. als Teammanager für Unterstützung sorgen. Im Verein hat man für die Situation Verständnis und ist froh, Vogt trotzdem weiter in seinen Reihen zu haben.

Aus diesem Grund wird der FC Vogtsburg Möglichkeiten prüfen, um eventuell noch einen spielenden Co-Trainer zu integrieren. Man möchte das Trainerteam um Fabio Saggiomo weiter stärken, um nachhaltig die Qualität des Trainings und die Entwicklung der Mannschaft zu bestätigen. Bei Interesse bitte gerne bei Dennis Faust (Vorstand) unter 0163/2779808 melden.