Veränderung im Trainerteam

Der FC Vogtsburg hat im Winter bereits mit seinem Trainerteam um Fabio Saggiomo und Sebastian Vogt verlängert, jedoch kam es nun zu einer kurzfristigen Veränderung. Sebastian Vogt wird zur neuen Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen. Er hat leider aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr die nötige Zeit, um dem Posten vollumfänglich gerecht zu werden.
Nach guten Gesprächen, wird Vogt dem Verein jedoch erhalten bleiben und u.a. als Teammanager für Unterstützung sorgen. Im Verein hat man für die Situation Verständnis und ist froh, Vogt trotzdem weiter in seinen Reihen zu haben.
Aus diesem Grund wird der FC Vogtsburg Möglichkeiten prüfen, um eventuell noch einen spielenden Co-Trainer zu integrieren. Man möchte das Trainerteam um Fabio Saggiomo weiter stärken, um nachhaltig die Qualität des Trainings und die Entwicklung der Mannschaft zu bestätigen. Bei Interesse bitte gerne bei Dennis Faust (Vorstand) unter 0163/2779808 melden.
Jetzt gilt es, die bisher sehr positive sportliche Entwicklung unter Saggiomo und Vogt nochmal unter Beweis zu stellen und in den verbleibenden 3 Spielen gemeinsam alles reinzuhauen. Wir wünschen dem Gesamten Team einen erfolgreichen Endspurt und bedanken uns bei Sebbo, für seinen unermüdlichen Einsatz und einen guten Start im neuen Abschnitt.