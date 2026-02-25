Veränderung beim SC Rheindahlen von Tim Kiak · Heute, 19:07 Uhr · 0 Leser

Der Traditionsverein SC Rheindahlen stellt die sportlichen Weichen für die Zukunft: Seit heute übernimmt Tim Kiak das Amt des sportlichen Leiters und soll federführend die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 vorantreiben. Mit Blick auf den kommenden Umbruch kommt auf den neuen Verantwortlichen direkt eine zentrale Aufgabe zu. Zahlreiche erfahrene Spieler werden ihre Laufbahn im Sommer beenden, sodass insbesondere in der ersten Mannschaft ein neuer Grundstein gelegt werden muss. Die Planung für die neue Spielzeit gewinnt damit frühzeitig an Bedeutung – eine Aufgabe, die die Trainerteams allein nicht stemmen können.

„Ich möchte den Verein beziehungsweise die erste Mannschaft im Sommer neu aufstellen. Durch die Abgänge vieler älterer Jungs müssen wir jetzt die Weichen für die Zukunft stellen und einen neuen, hungrigen Kader zusammenstellen“, erklärt Tim Kiak zu seiner neuen Herausforderung. „Mir ist wichtig, dass wir eine klare sportliche Linie entwickeln und den Umbruch strukturiert angehen.“ Der Fokus liegt dabei klar auf der ersten Mannschaft, die zur neuen Saison ein neues Gesicht erhalten soll. Parallel dazu präsentiert sich die zweite Mannschaft in stabiler Verfassung. Unter der Leitung von Cedric Peters ist das Team personell bestens aufgestellt. Der Kader ist bereits jetzt breit besetzt und soll punktuell im Sommer noch verstärkt werden. Im Großen und Ganzen sieht sich der Verein hier hervorragend aufgestellt.