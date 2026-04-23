Veränderung auf der Trainerbank beim SV Heimbach

Wie in einer vorangegangenen Meldung bereits mitgeteilt, stellt sich der SV Heimbach zur kommenden Runde auf der Trainerposition teilweise neu auf. Am Saisonende trennen sich somit die Wege von Sanel Catovic und dem SVH.

Dieser Schritt fiel den Verantwortlichen um Oliver Kölblin nicht leicht, da Sanel mit seiner verlässlichen und loyalen Art und seinem ehrgeizigen Auftritt während seiner Zeit im Verein zu überzeugen wusste. Wir wünschen Sanel eine erfolgreiche und verletzungsfreie, restliche Rückrunde und für die Zeit danach sportlich sowie privat alles Gute! 🍀🤝🏻