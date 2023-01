Verändertes Trainerteam beim TSV Gnarrenburg II Trainer Marcel Deppenweiler erhält Verstärkung

Wie der Verein in der letzten Woche auf seinen Social-Media-Seiten bekanntgab, wechselt Rafael Burow als spielender Co-Trainer zum TSV Gnarrenburg II. Burow kommt vom Nachbarn FC Oste-Hamme nach Gnarrenburg und war zuvor einige Jahre für den TSV Karlshöfen aktiv.



Mit Dieter Lemmermann erhält das Trainerteam weitere Unterstützung. Lemmermann ist bereits seit vielen Jahren als erfolgreicher Jugentrainer in der JSG Gnarrenburg unterwegs. "Er ist voller Tatendrang und wird sich in Zukunft mehr dem TSV widmen und seine neue Aufgabe als Co-Trainer der 2. Herren angehen.", verkündet der TSV auf seiner Facebook-Seite.



Auch der bisherige spielende Co-Trainer Dijvar Akin bleibt dem Team erhalten.



Fußball-Obmann Fabian Tietjen zeigt sich mehr als zufrieden: "Wir waren auf der Suche um Marcel zu unterstützen. Es erwarten uns viele neue und spannende Neuzugänge aus der jetzigen U19 Mannschaft. Wir möchten für jeden Spieler eine passende Möglichkeit bieten zum Fußballspielen und haben nun unsere absolute Wunschlösung gefunden um jedem Spieler den Einstieg in den Herrenbereich so leicht wie möglich zu machen. Ich bin froh das wir auch in der 2. Herren nun den nächsten Schritt gehen und einen kleinen Umbruch vollziehen. Mit einer guten Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern wird es spannend zu sehen sein wie das Team sich entwickelt.".