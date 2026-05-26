Verabschiedungen und Saisonabschluss bei der TSV Immenhausen

– Foto: TSV Immenhausen

Nach dem letzten Heimspieltag der Saison feierte die TSV Immenhausen am vergangenen Samstag gemeinsam den Saisonabschluss. Gleichzeitig hieß es auch Abschied nehmen, denn mehrere Spieler wurden offiziell verabschiedet.

Vor allem zu Saisonbeginn merkte man der Mannschaft jedoch die kräftezehrende Vorsaison deutlich an. Der Kampf um die Meisterschaft bis zum letzten Spieltag, der Einzug ins Pokalfinale sowie vier Relegationsspiele um den Aufstieg hatten sowohl körperlich als auch mental viel Energie gekostet. Die kurze Sommerpause von nur zwei Wochen erwies sich im Nachhinein wohl als zu knapp. Auch im Saisonendspurt musste die TSV immer wieder zahlreiche Ausfälle verkraften und ging personell teilweise auf dem Zahnfleisch.

Das geplante letzte Saisonspiel der 1. Mannschaft gegen den FC Oberelsungen fand nicht statt, da die Gäste nicht antraten. Somit beendet die TSV die Saison auf Tabellenplatz 6 der Kreisoberliga. Sportlich sicherlich nicht ganz das Ergebnis, das man sich vor der Saison erhofft hatte.

Trotzdem zeigt sich die TSV mit der Arbeit von Trainer Marco Schneider sehr zufrieden und wird den gemeinsamen Weg auch in der kommenden Saison fortsetzen.

Kevin Wilhelm verlässt die TSV nach eineinhalb Jahren aus beruflichen Gründen. Da es ihn in den Schwalm-Eder-Kreis zieht und er dort künftig auch wohnen wird, beendet er seine Zeit in Immenhausen. Danke für deinen Einsatz und die starke Zeit im grün-weißen Trikot.

Bastian Jenzowski muss seine Karriere leider viel zu früh aus gesundheitlichen Gründen beenden. Nach zwei Jahren bei der TSV, in denen er sich zu einem enorm wichtigen Spieler entwickelte, zwingen ihn anhaltende Knieprobleme zum Aufhören. Ursprünglich als Stürmer gekommen, entwickelte sich Basti zu einem laufstarken und wichtigen zentralen Mittelfeldspieler. Danke für alles, Basti.

Auch Ivan Montero Rodriguez beendet mit 39 Jahren seine aktive Laufbahn. Seit der Rückserie 2022/2023 lief Ivan für die TSV auf und war auf und neben dem Platz ein absoluter Gewinn für die Mannschaft. Zur kommenden Saison wird er Co-Trainer beim TSV Heiligenrode. Ein toller Typ und eine echte Maschine.

Mit Dominik Schwan verabschiedet sich zudem ein echtes Immenhäuser Urgestein vom aktiven Fußball. Bereits im Winter hatte er seine Karriere eigentlich beendet, half aufgrund der vielen Ausfälle in der Rückserie aber noch zweimal aus. Nach mehreren Knieproblemen ist nun endgültig Schluss. Dem Verein bleibt Dome glücklicherweise in der Jugendleitung weiterhin erhalten.

Nachträglich verabschiedet wurde außerdem Oliver Speer, der sich bereits im Winter entschieden hatte, wieder zur SG Hombressen/Udenhausen zurückzukehren.

Die TSV Immenhausen bedankt sich bei allen verabschiedeten Spielern für ihren Einsatz und ihre Zeit im grün-weißen Trikot und wünscht ihnen für die Zukunft nur das Beste.