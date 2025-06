Verabschiedungen bei der Ersten Mannschaft

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Saison haben wir gemeinsam das Engagement und die Arbeit unserer Spieler, Trainer und Betreuer der Ersten Mannschaft gewürdigt. Es war ein Moment des Dankes und der Anerkennung für all jene, die unsere Erste Mannschaft in dieser spannenden und erfolgreichen Saison begleitet haben.

Leider müssen wir mitteilen, dass neun Spieler den Verein verlassen werden. Bereits im Winter haben uns einige Akteure verlassen, und nun kommen weitere Veränderungen hinzu. Solche Entwicklungen sind stets herausfordernd, aber auch eine Chance für frischen Wind und neue Talente. Wir möchten an dieser Stelle allen Spielern danken, die uns in dieser Saison unterstützt haben – für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihre Unterstützung.