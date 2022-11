Verabschiedung von Trainer Luca Di Paolo zum Ende der Saison

Der SV Gammelsbach und Trainer Luca Di Paolo werden ab kommender Runde getrennte Wege gehen. "Dieser Schritt hat absolut nichts mit dem Verein oder den Spielern zu tun", so Di Paolo, "sondern war meine persönliche Entscheidung. Auch den Zeitpunkt wählte ich extra früh, um dem SV Gammelsbach genügend Zeit zu geben, die sportlichen Weichen für die Saison 2023/24 zu stellen". Bereits vergangenen Dienstag informierte er die Vorstandschaft, 2 Tage später dann im Rahmen der Spielersitzung die Mannschaft.

Luca di Paolo übernahm den Verein Ende März der Saison 2018/2019, wird bei seiner Verabschiedung also über 4 Jahre für den Verein an der Seitenlinie gestanden haben. Zu seinem Amtsantritt war der Klassenerhalt für eine weitere B-Liga Saison zwar schon so gut wie gesichert, allerdings fand er eine verunsichte Mannschaft vor. Fast 100 Gegentore zu diesem Zeitpunkt sind ein Beleg dafür.

In den ersten Wochen bis Ende dieser Runde bestand seine Aufgabe also primär darin, wieder Leben in die junge Truppe zu bringen und trainingsfaule Spieler notfalls auch auszusortieren. Mit Erfolg. Die Trainingsteilnahme konnte unter seiner Führung von ca 40% auf etwa 80% verdoppelt werden.

Aber auch von seinem Fachwissen war Luca Di Paolo eine große Bereicherung für den Verein. So konnte er jeden Spieler selbst, aber auch im Mannschaftsgefüge verbessern. Vor allem die zahlreichen jungen, frisch aus der Jugend kommenden, Spieler konnten sich unter seiner Führung stark entwickeln.

Seine Handschrift ist auf dem Spielfeld absolut erkennbar, so der allgemeine Tenor auch vieler Zuschauer, die unter seiner Leitung wieder vermehrt Sonntags auf den Sportplatz kommen. Hauptaugenmerk liegt hierbei in der Abwehrarbeit. Regelmäßig stellt man nun mit die Beste Defensive der Liga. Vergangene Saison kassierte man bspw nur 13 Gegentore in 20 Spielen und spielte dabei 13 mal "zu 0". Letzte Saison verpasste man den Aufstieg in die A-Liga Odenwald nur denkbar knapp, auch aktuell rangiert man auf den vorderen Plätzen.