Venner Neuaufbau mit Hilfe aus Hardt

Alle drei waren schnell überzeugt: Das ist es. Der 52-jährige Daners ist ein Trainer-Dauerbrenner in Mönchengladbach. 2013 stieg er mit dem SC Hardt in die Bezirksliga auf, 2022 mit GW Holt in die Kreisliga A. Zuletzt stand er zwei weitere Jahre in Hardt an der Seitenlinie, ehe sich beide Seiten dann im Sommer trennten. Ohne Pause folgt nun sein nächstes Engagement, dieses Mal in Venn.

Für die Aufgabe in Venn kann Daners derweil auf viel Unterstützung aus Hardt bauen. Ein Dutzend Spieler folgte ihrem früheren Trainer zur neuen Saison ins neue Umfeld, darunter Leistungsträger wie die Mittelfeldspieler David Schneider, Fabian Wingerath und Sebastian Busch sowie mit Amed Soumaoro und Fadil Robaie die zwei besten Torjäger des SC Hardt. Soumaoro erzielte dabei satte 35 Tore in 21 Spielen. Auch ein erfahrener Spieler wie Thomas Coenen ging den Weg nach Venn mit. Daners ist jedoch wichtig zu betonen: die Spieler haben ihn angesprochen – nicht andersherum.

Der Verein stieg im Sommer als Tabellenschlusslicht aus der Kreisliga A ab. Entsprechend steht ein Neuaufbau an. Die Kreisliga B kennt Daners gut, was womöglich ein Grund für seine Einstellung gewesen sein dürfte. Er weiß aber auch um die Tücken in der B-Liga: Der direkte Wiederaufstieg gelang in den vergangenen Jahren kaum einer Mannschaft. „Viele Spieler denken, dass man in der B-Liga weniger tun muss. Man muss jedoch genauso kämpfen und Gas geben. Das müssen wir in die Köpfe der Spieler bekommen“, sagt Daners.

Peter Daners setzt bewusst auf einen großen Kader

Der Kader besteht daher gewissermaßen nun aus zwei Mannschaften: den übriggebliebenen Vennern aus der Vorsaison sowie der großen neuen Fraktion aus Hardt. Macht in Summe einen Kader von über 30 Spielern. Aus Venn blieben unter anderem mit Kai Stange, Jan Musialowski und Tobias Fooßen-Jansen ebenfalls wichtige Stützen an Bord. Daners setzt bewusst auf eine so hohe Anzahl an Spielern. Denn sowohl in Venn als auch bei seiner vergangenen Station in Hardt war die Trainingsbeteiligung zuletzt eher mäßig. Heißt: Ein großer Kader soll zwangsläufig zu mehr Trainingsteilnehmer führen, so die Rechnung von Daners.

„Früher konntest du mit 18 Spielern in eine Saison starten. Das geht heute nicht mehr, da man nicht mehr so regelmäßig mit den Spielern planen kann“, sagt Daners. Der Erfolg in der Liga ist für ihn maßgeblich mit der Trainingsbeteiligung verknüpft. „Wer regelmäßig 18 bis 20 Spieler beim Training hat, hat bessere Erfolgsaussichten. Es macht einen riesigen Unterschied, wenn man ab der 70. Minute fitte Spieler einwechseln kann. Grundfitness und Einstellung sind die wichtigsten Punkte“, so Daners.

Kann Venn ganz oben mitspielen?

Seine Aufgabe nun: aus zwei Mannschaftsteilen eine Einheit formen. Ein Grillfest auf der Venner Anlage habe es laut Daners bereits gegeben, weitere solcher Kennenlern-Aktionen sind geplant. „Die Spieler müssen sich an der Theke kennenlernen, nicht auf dem Platz. Es istwichtig, dass die Spieler untereinander eine Kameradschaft entwickeln“, sagt der Trainer. Denn kommt es zu Gruppenbildungen, dürfte das den sportlichen Erfolg in Venn gravierend einschränken. Zumindest sahen sich einige der Spieler aus Hardt zum Saisonende bereits Spiele der künftigen Kollegen an.

Was Daners jedoch betont: Egal, ob aus Venn oder Hardt – sportlich beginnt jeder Spieler in der Vorbereitung bei Null. Bei den Vennern gehe es laut Daners aber ebenso darum, die Vorsaison mit dem Abstieg „aus den Köpfen zu streichen.“ Wenn aus Hardtern und Vennern ein Team wird, steckt in der Mannschaft aber genügend Potenzial, um ganz oben in der Kreisliga B mitzuspielen. Das Wort „Aufstieg“ vermeidet Daners allerdings. Dafür kennt er die B-Liga zu gut.