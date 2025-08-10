Venner Angriffswirbel nicht zu stoppen

Der TSV Venne gewann auch das zweite Spiel der Saison deutlich und ist nach dem 4:1-Erfolg gegen den SV Viktoria Gmhütte Tabellenführer der Bezirksliga.

Damit war das Spiel natürlich frühzeitige zu Gunsten der Mannschaft von Trainer Jan Niehaus entschieden. Nach der Pause verflachte die Partie und den Gästen gelang noch eine Ergebniskosmetik mit dem Anschlußtreffer zum 4:1. Der TSV Venne führt die Tabelle an und erwartet am kommenden Sonntag den SSC Dodesheide zum Topspiel.

Dem Angriffsschwung der letzten 15 Minuten vor der Pause hatten die Gäste nur wenig entgegen zu setzen und musste in Phase vier Gegentore zum 4:0-Pausenstand hinnehmen.

"Starke 25 Minuten in der ersten Halbzeit haben am Ende für einen völlig verdienten Sieg gereicht. In den ersten 20 Minuten fanden wir nur schwer ins Spiel, danach kamen wir immer besser rein und hätten zur Pause eigentlich höher führen müssen, einzig ein bärenstarker Gästekeeper verhinderte weitere Treffer. Im Kollektiv haben wir als Mannschaft erneut einen Schritt nach vorne gemacht. Unsere Chancenverwertung bleibt jedoch ein zentrales Thema & gerade in der zweiten Hälfte wurde das erneut deutlich,“ lautet das Statement von Trainer Jan Niehaus (TSV Venne).

Die ersten 25 - 30 Minuten war ziemlich ausgeglichen, aber der TSV Venne war schon stärker. Wir haben aber recht wenig zugelassen.Die beiden Venner Stürmer Addi Menga und Tadeli Malungu kannst nicht komplett ausschalten. Sie hatten bis dahin schon ein oder zwei klare Chancen. Dann fiel das 1:0 und wir sind wie ein Kartenhaus zusammen gefallen. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0! Es war schon etwas erschreckend, dass wir da so einbrechen und

die Dinger da nach einander reinkriegen. Es stand 4:0 zur Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit haben wir es dann ganz ordentlich gemacht. Venne hat auch etwas das Tempo runtergefahren und einige Wechsel vorgenommen. Wir machen dann den Anschlußtreffer zum 4:1 und hätten dann in der 85. Minute das 4:2 machen können. Dann wäre es vielleicht noch einmal interessant geworden. Der Sieg ist für Venne aufgrund der letzten 15 Minuten vor der Pause auf jeden Fall verdient. Wir haben wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nächste Woche kommt dann der SV Alfhausen,“ lautet das Statement von Lars Schmedes (SV Viktoria Gmhütte).