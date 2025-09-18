– Foto: Martin Lührmann

Venne will Tabellenführung festigen – Rothenfelde lauert Zehnter Spieltag in der Bezirksliga Weser-Ems 5 bietet zahlreiche Duelle zwischen Spitzenteams und Abstiegskandidaten

Der zehnte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 5 verteilt sich über mehrere Wochen, beginnt aber mit gleich mehreren richtungsweisenden Partien. Spitzenreiter TSV Venne gastiert in Hagen, während Verfolger SV Bad Rothenfelde bei Kellerkind Glandorf antreten muss. Auch Bramsche, Lechtingen und Hollage kämpfen darum, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Im Tabellenkeller wächst der Druck auf Rulle, Alfhausen und Georgsmarienhütte.

Viktoria Gesmold (7. Platz/11 Punkte) – 1. FCR 09 Bramsche (3./16 Punkte) | Sa., 20.09., 15:30 Uhr

Gesmold kehrte mit dem 4:1 gegen Hagen überzeugend in die Erfolgsspur zurück und bleibt zuhause bislang ungeschlagen. Bramsche reist mit zwei klaren Siegen und insgesamt 8:1 Toren im Rücken an. Die Aufsteiger stehen bislang überraschend stabil und könnten mit einem weiteren Sieg an den Aufstiegsplätzen schnuppern. Gesmold wird sich jedoch mit aller Macht gegen den Verlust des Heimnimbus stemmen.

---------------------------------------- SSC Dodesheide (10./10 Punkte) – TuS Eintracht Rulle (17./4 Punkte) | So., 21.09., 15:00 Uhr

Dodesheide bot zuletzt beim 1:3 in Rothenfelde einen ordentlichen Auftritt, ließ aber vor dem Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Rulle gelang mit dem 3:1 gegen Georgsmarienhütte der erste Saisonsieg, bleibt aber Schlusslicht in der Torbilanz. Vor allem in der Defensive müssen die Gäste stabiler werden. Dodesheide geht als Favorit in das Duell zweier Teams mit gegensätzlicher Formkurve.

---------------------------------------- Viktoria 08 Georgsmarienhütte (12./6 Punkte) – TuS Berge (6./14 Punkte) | So., 21.09., 15:00 Uhr

Georgsmarienhütte hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen und wirkt vor allem offensiv harmlos. Berge präsentierte sich zuletzt mit einem überzeugenden 4:0 gegen Lechtingen und ist in der Spitzengruppe angekommen. Mit nur sechs Gegentoren zählt die Abwehr der Gäste zu den besten der Liga. Georgsmarienhütte wird vor allem spielerisch deutlich zulegen müssen.

---------------------------------------- Hagener SV (13./6 Punkte) – TSV Venne (1./22 Punkte) | So., 21.09., 15:00 Uhr

Der Tabellenführer reist nach dem späten 1:0 gegen Riemsloh mit großem Selbstvertrauen nach Hagen. Die Gastgeber hingegen warten seit sieben Spielen auf einen Sieg und haben bereits 26 Gegentreffer kassiert. Venne überzeugte zuletzt vor allem durch Geduld und Effizienz. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

---------------------------------------- SV Bad Laer (9./11 Punkte) – Blau-Weiss Hollage (5./14 Punkte) | Di., 23.09., 19:30 Uhr

Bad Laer kassierte in Glandorf eine herbe 0:7-Niederlage und muss nun Wiedergutmachung betreiben. Hollage hingegen kommt nach dem Remis in Hagen mit etwas Sand im Getriebe, ist aber weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. In der Fremde agierte Hollage bislang stabil und meist überlegen. Die Hausherren brauchen eine deutliche Leistungssteigerung, um gegen die spielstarken Gäste bestehen zu können.

---------------------------------------- SC Glandorf (15./4 Punkte) – SV Bad Rothenfelde (2./19 Punkte) | Mi., 24.09., 19:30 Uhr

Glandorf landete mit dem 7:0 gegen Bad Laer ein überraschendes Ausrufezeichen, bleibt aber weiter tief im Tabellenkeller. Rothenfelde marschiert mit sechs Siegen aus sieben Spielen an der Spitze mit und ließ zuletzt auch Dodesheide keine Chance. Vor allem das Angriffsspiel der Gäste überzeugt mit Vielseitigkeit und Tempo. Ein Punktgewinn der Gastgeber wäre eine Überraschung.

---------------------------------------- TSV Riemsloh (11./10 Punkte) – SV Alfhausen (16./4 Punkte) | Mi., 22.10., 19:30 Uhr

Riemsloh stoppte in Ankum seine Negativserie und feierte einen knappen Auswärtssieg. Alfhausen bleibt weiter im Tabellenkeller und kassierte zuletzt vier Gegentore in Bramsche. Die Gastgeber könnten mit einem weiteren Erfolg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Alfhausen muss vor allem defensiv kompakter auftreten.

