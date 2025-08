Mit einem überzeugenden Auftaktsieg gegen den TUS Eintracht Rulle ist der TSV Venne eindrucksvoll in die neue Saison gestartet. Bereits nach einer druckvollen Anfangsphase lagen die Gastgeber nach knapp 15 Minuten mit 2:0 in Führung – Bulani Malungu traf zur Führung, wenig später legte ein Eigentor der Gäste nach. Nach rund 30 Minuten schwächte sich Eintracht Rulle durch eine Rote Karte wegen einer Notbremse selbst, was dem Spiel endgültig die Richtung gab.Nach der Pause ließ der TSV Venne nichts mehr anbrennen und erhöhte den Spielstand bis zur 70. Minute durch Treffer von Dimitri Breinert, Tardeli Malungu und Luca Walkenhorst auf 5:0. Ein auch in der Höhe verdienter Erfolg zum Start.