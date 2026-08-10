Venne bleibt makellos TSV setzt sich gegen Bamsche mit 3:0 durch und feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel von Michael Eggert · Heute, 07:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Der TSV Venne hat auch am zweiten Spieltag der Bezirksliga seine starke Frühform bestätigt. Gegen den FCR Bramsche 09 setzte sich die Mannschaft mit 3:0 (0:0) durch und zählt damit nach zwei Spieltagen mit zwei Siegen zu den drei Teams an der Tabellenspitze.

Nach einer zunächst ereignisarmen Anfangsphase entwickelte sich eine intensive und umkämpfte Bezirksliga-Partie. Die Gäste aus Bramsche erarbeiteten sich zwar größere Spielanteile, die besseren Möglichkeiten hatte jedoch der Gastgeber. Da beide Mannschaften ihre Chancen nicht nutzen konnten, ging es folgerichtig mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zunehmend offener. Nach rund einer Stunde schlug der TSV erstmals zu: Auf Vorlage von Lennart Holtmeyer brachte Demians Dudums die Venner mit 1:0 in Führung. Nur zehn Minuten später legte Tardeli Malungu für Dudums auf. Der Angreifer blieb vor dem Tor eiskalt und erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:0.

Demians Dudums traf doppelt für den TSV Venne – Foto: Fupa

Bramsche versuchte anschließend noch einmal, zurück ins Spiel zu finden. Die Entscheidung fiel jedoch kurz vor dem Abpfiff: Tardeli Malungu erhöhte auf 3:0 und machte damit endgültig den Deckel auf die Partie. „Am Ende ein verdienter Sieg, auch wenn das Ergebnis deutlicher aussieht, als es das Spiel vielleicht war. Der FCR hatte eine gute Spielanlage, wir waren heute aber die abgezocktere Mannschaft, haben weniger Fehler gemacht und die entscheidenden Situationen konsequent genutzt. Gerade die Fehler in der Bramscher Defensive konnten wir durch Demi und Tardeli eiskalt bestrafen. Insgesamt ein konzentrierter Auftritt und wichtige drei Punkte für uns“, sagte TSV-Trainer Jan Niehaus nach dem Spiel.