Venn gelingt Überraschung gegen Türkiyemspor

Der drehte das Spiel gegen Odenkirchens Reserve, die nach Toren von Lutz Soggeberg (12.) und Thomas Fialkowski (35.) mit 2:1 geführt hatte.Doch in der letzten halben Stunde drehte Rheindahlen die Partie: Erst gelang Enrico Zentsch der Doppelschlag (66. und 68.) zum 2:2 und zum 3:2. Anschließend trafen noch Murat Tam zum 4:2 (85.) und Odenkirchens Sandi Khider konnte einen Rheindahlener Einschlag nur noch ins eigene Tor zum 5:2 lenken (90.+2).

Gerguri: "Mund abwischen, weiter geht’s"

Der Rheydter SV, der sich in der Winterpause mit zahlreichen Neuzugängen verstärkt hatte und in der Liga-Rückrunde eine Aufholjagd starten will, kam nicht über ein 3:3-Remis gegen Aufsteiger SV Otzenrath hinaus. RSV kam auf dem tiefen Otzenrather Rasenplatz nicht gut in die Partie, verletzungsbedingt mussten Aleks Milenovic und Benjamin Holzapfel früh raus. Mit dem Pausenpfiff war der „Spö“ durch ein Tor von Durukan Celik in Führung gegangen. Nach der Halbzeitpause glich Jan-Niklas für Otzenrath überraschend aus (56.). Melih Karakas besorgte wieder die Führung für den RSV (63.), doch erneut glich Otzenrath nach einem Pressball aus (Simon Schrey, 68.). Kurz darauf markierte erneut Jaspers gar die Führung für Otzenrath (70.). „Das war aus einer Abseitsposition“, war RSV-Trainer Arian Gerguri sicher. Der Rheydter Onur Altuntac setzte dann mit dem 3:3 in der 81. Minute den Schlusspunkt. „Da haben wir Ruhe und Moral gezeigt, obwohl die Otzenrather auf dem Acker viel gekämpft haben“, so der Coach.

„Mund abwischen, weiter geht’s. Viel mehr schmerzen die verletzten Spieler. Es war das erwartet schwere Spiel“, sagt Gerguri und fügte an: „Es greift noch nicht alles, wir wollen uns weiter steigern. Aber die Jungs haben Lust, es soll noch ein einstelliger Tabellenplatz werden.“ Rheydt ist da als Neunter schon, Otzenrath bleibt auf Platz 15.

Weiter makellos bleibt der SV Lürrip mit seinem 18. Saisonsieg. Beim 1:0-Sieg gegen DJK Hehn macht es der Ligaprimus aber im Schonmodus. Den Treffer des Tages machte Torgarant Tobias Busch (67.). Die weiteren Ergebnisse: SF Neuwerk II – Polizei SV (2:1), Victoria Mennrath II – BW Wickrathhahn (2:2), ASV Süchteln II – SF Neersbroich (1:3), 1. FC Viersen II – SV Schelsen (0:2).