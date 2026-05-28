Veni, vidi, vici in der A-Klasse

Der VfB Wiesloch und die Germanen aus Mönchzell-Meckesheim spielen in der kommenden Saison in der Kreisliga. – Foto: Foto Pfeifer

Platz 1 und 2 waren gefühlt schon seit Beginn der Saison vergeben. In die Kreisliga folgen wird den Teams der FC Germania Meckesheim-Mönchzell. Mit dem 5:1 über Leimen konnte am Spieltag 27 der Aufstieg klargemacht werden.

Genauso entschieden ist der Abstiegskampf. Der TSV Pfaffengrund schlug Heiligkreuzsteinach vor Wochenfrist mit 4:1 und schickte die Steinachtäler damit ins Tal der Tränen. Gemeinsam mit Rockenau wird Heilig den Gang in das Mittelgeschoss der Kreisklassen antreten müssen. Beide nach nur einem Jahr. Die SGR war aufgestiegen, der VfL vor einem Jahr aus der Kreisliga runtergekommen.

Spannung nur noch im Mittelfeld

Spannung verspricht hier noch das Mittelfeld der Liga. Den Vierzehnten trennen vom Sechsten nur sechs Punkte. Das gibt einer Reihe von Teams noch die Möglichkeit, mehrere Plätze zu springen. Exemplarisch sei hier das Duell zwischen Ziegelhausen II und dem VfR Walldorf genannt. Beide Teams können noch den Sechsten, Wiesloch, überholen, aber auch noch vom Vierzehnten, Eppelheim, überholt werden. Somit bietet sich für eine Reihe von Mannschaften noch die Gelegenheit, den Gesamteindruck der Saison maßgeblich zu verbessern.

Um viel Prestige geht es beim Duell der beiden Übermannschaften VfB Wiesloch und Aramäer Leimen. Beide werden sicher nochmal zeigen wollen, dass sie die beste Mannschaft der Liga sind.