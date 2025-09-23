VELTINS Dein Heimspiel: Die zweite Vorstellung der Bewerbervereine

Taucht ein in die Atmosphäre der VELTINS-Arena, dem Ort, an dem Fußballträume wahr werden! Hier schlägt das Herz eines jeden Fußballfans höher, wenn er den heiligen Rasen betritt. Die Ränge sind gefüllt mit euren Fans, die euch mit voller Leidenschaft unterstützen. Dieser Moment wird für immer in euren Herzen bleiben, also lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen, euren Fußballtraum zu leben!

Jetzt habt ihr die Chance mit eurem Verein bei „VELTINS – Dein Heimspiel“ anzutreten und ein reguläres Heimspiel in dieser legendären Arena mit all den unvergesslichen Highlights wie der Anreise im Profi-Bus, Profi-Kabine, Videowürfel, Interviews, Live-Übertragung, Pressekonferenz, After-Match-Party u.v.m. zu bestreiten. Zeigt uns, warum gerade ihr es verdient habt, diesen Traum zu verwirklichen. Erzählt uns von eurer Leidenschaft für den Fußball, von den Höhen und Tiefen, die ihr als Team durchlebt habt. Heute stellen wir euch u.a. zwei Vereine vor, die sich bis jetzt beworben haben: TuS Ascheberg (Kreisliga B Münster) Statement Nick Mey: "Warum wir, der TuS Ascheberg, das „VELTINS – Dein Heimspiel“ gewinnen sollten?

Darum sind wir überzeugt: Der TuS Ascheberg ist bereit für das „VELTINS – Dein Heimspiel“ – Tabellenführer, voller Leidenschaft und mit einem klaren Ziel vor Augen."



DJK Sportfreunde Gerresheim (Kreisliga A Düsseldorf)

Statement Tayfun Uzunlar: "Es gibt Momente im Fußball, die größer sind als ein normales Spiel. Momente, die weit über die 90 Minuten hinausgehen und für immer in Erinnerung bleiben. Genau so ein Moment könnte „Dein Heimspiel in der Veltins-Arena“ für uns DJK Sportfreunde Gerresheim werden. Wir sind mehr als nur ein Fußballverein, wir sind eine Gemeinschaft. Woche für Woche stehen wir zusammen auf dem Platz, kämpfen füreinander und tragen unsere Farben mit Stolz. Doch was wäre, wenn wir all das, wofür wir brennen, in einer Arena zeigen dürften, die sonst nur den ganz Großen vorbehalten ist. Ein Saisonspiel in der Veltins-Arena wäre nicht nur ein sportliches Highlight. Es wäre ein echtes Geschenk für unsere Spieler, Trainer, Familien, Freunde und Fans. Die Vorstellung, durch den Spielertunnel einlaufen, das Kribbeln auf der Haut zu spüren und die unvergleichliche Atmosphäre zu erleben das ist pure Gänsehaut. Für jeden von uns, egal ob auf dem Rasen oder auf der Tribüne. Doch es geht um noch mehr: Motivation & Zusammenhalt: Dieses Erlebnis würde unsere Mannschaft enger zusammenschweißen und Energie für die gesamte Saison freisetzen. Präsentation unseres Vereins: Wir hätten die einmalige Möglichkeit, zu zeigen, wer wir sind und wofür wir stehen Leidenschaft, Einsatz, Teamgeist. Das wäre die perfekte Bühne, um die DJK Sportfreunde Gerresheim einem noch größeren Publikum näherzubringen. Erinnerungen fürs Leben: Solche Momente vergisst man nie. Spieler erzählen noch Jahre später davon, Kinder träumen davon, selbst einmal dort zu stehen, und der ganze Verein wächst daran. Für uns wäre dieses Event mehr als nur ein Spiel. Es wäre eine Chance, den Namen DJK Sportfreunde Gerresheim mit einem Erlebnis zu verbinden, das in unserer Vereinsgeschichte einen Ehrenplatz verdient. Lasst uns also gemeinsam dafür kämpfen, Teil dieses einzigartigen Events zu werden. Denn wir haben es verdient, unser Herzblut, unseren Teamgeist und unsere Leidenschaft in der Veltins-Arena zu zeigen."