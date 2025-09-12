VELTINS Dein Heimspiel: Die erste Vorstellung der Bewerbervereine

Taucht ein in die Atmosphäre der VELTINS-Arena, dem Ort, an dem Fußballträume wahr werden! Hier schlägt das Herz eines jeden Fußballfans höher, wenn er den heiligen Rasen betritt. Die Ränge sind gefüllt mit euren Fans, die euch mit voller Leidenschaft unterstützen. Dieser Moment wird für immer in euren Herzen bleiben, also lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen, euren Fußballtraum zu leben!

Jetzt habt ihr die Chance mit eurem Verein bei „VELTINS – Dein Heimspiel“ anzutreten und ein reguläres Heimspiel in dieser legendären Arena mit all den unvergesslichen Highlights wie der Anreise im Profi-Bus, Profi-Kabine, Videowürfel, Interviews, Live-Übertragung, Pressekonferenz, After-Match-Party u.v.m. zu bestreiten. Zeigt uns, warum gerade ihr es verdient habt, diesen Traum zu verwirklichen. Erzählt uns von eurer Leidenschaft für den Fußball, von den Höhen und Tiefen, die ihr als Team durchlebt habt.







Heute stellen wir euch u.a. zwei Vereine vor, die sich bis jetzt beworben haben:



DJK Sparta Bilk (Bezirksliga Niederrhein)

Statement Mario Opdenberg: "Es gibt gleich mehrere Gründe, warum es für uns ein absolutes Erlebnis wäre und warum es auch Sinn machen würde.Zum einen haben wir einige Ex-Profis im Kader, die unseren jungen Spielern immer wieder von ihren großen Spielen erzählen. So würden eben diese ihre eigene Geschichte schreiben, die sie weiter erzählen können. Desweiteren tragen wir die Farben Schwarz-Gelb. Einige Gegner in der Liga tragen die Farben Blau-Weiß, daher könnten wir den Derby-Flair endlich wieder in die Arena tragen. Wir sind aktuell noch ungeschlagen, haben diese Saison den Anspruch aufzusteigen in die Landesliga, was historisch für den Verein wäre. Wenn dann noch DAS Heimspiel dazu käme, ist es mit Sicherheit eine Geschichte für die Ewigkeit für den Verein und Umgebung.



FC SW Weiner (2. Herrenmannschaft / Kreisliga C2)

Statement Jan Wenningmann: "Wenn das Runde ins Eckige muss. Wenn die Emotionen Woche für Woche höher steigen. Wenn Spiele ohne Elfmeterschießen 8:7 enden. Wenn das Duschbier das Größte ist. Willkommen in unserer Kreisliga! Wir sind die zweite Mannschaft des FC SW Weiner aus Ochtrup, einem kleinen Ort in der Nähe der niederländischen Grenze. In unserem Kreis haben wir es bislang vollbracht, in der schlechtesten Liga, Kreisliga C2 Kreis Steinfurt, die Liga zu halten. Da Mittel fehlen und größere Events daher ausbleiben, wäre es der absolute Hammer, das Heimspiel in der Veltins-Arena zu spielen. Auch, weil der Großteil unseres Teams aus Schalke-Fans besteht."