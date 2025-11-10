Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Lembeck sichert sich das Heimspiel in der VELTINS Arena – Foto: VELTINS
VELTINS Dein Heimspiel: Das Highlightspiel geht an...
Die Votingphase ist nun abgeschlossen, und wir möchten uns von Herzen für die überwältigende Teilnahme, insbesondere von den Mannschaften, bedanken. Ihr habt in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet und euren Verein bzw. eure Mannschaft bestens repräsentiert. Egal, wie das Endergebnis ausgefallen ist, ihr könnt alle stolz auf eure Leistungen sein. Jeder von euch hätte es verdient gehabt, in der VELTINS-Arena ein Heimspiel auszutragen.
Und der diesjährige Gewinner ist die 1. Mannschaft der SV Lembeck- herzlichen Glückwunsch! Wir sehen uns zum Heimspiel in der VELTINS-Arena!
Hier das offizielle Endergebnis:
SV Lembeck 1921 e.V.
VfR Rüblinghausen 1909 e.V.
SC Falke Saerbeck 1924 e.V.
TuS Belecke 1899/1945 e.V
SV Blau-Weiß Kerpen 1919 e.V.
FV Wiehl 2000 e.V.
Das erwartet das Siegerteam nun:
Bustransfer
Profi-Kabine
Videowürfel
Interviews
Live-Übertragung
PK und After-Match-Party
...und natürlich das Meisterschaftsspiel auf dem heiligen Rasen in der VELTINS-Arena!