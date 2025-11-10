VELTINS Dein Heimspiel: Das Highlightspiel geht an...

Die Votingphase ist nun abgeschlossen, und wir möchten uns von Herzen für die überwältigende Teilnahme, insbesondere von den Mannschaften, bedanken. Ihr habt in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet und euren Verein bzw. eure Mannschaft bestens repräsentiert. Egal, wie das Endergebnis ausgefallen ist, ihr könnt alle stolz auf eure Leistungen sein. Jeder von euch hätte es verdient gehabt, in der VELTINS-Arena ein Heimspiel auszutragen.