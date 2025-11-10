 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der SV Lembeck sichert sich das Heimspiel in der VELTINS Arena
Der SV Lembeck sichert sich das Heimspiel in der VELTINS Arena – Foto: VELTINS

VELTINS Dein Heimspiel: Das Highlightspiel geht an...

+++ DEN SV LEMBECK +++

Die Votingphase ist nun abgeschlossen, und wir möchten uns von Herzen für die überwältigende Teilnahme, insbesondere von den Mannschaften, bedanken. Ihr habt in den letzten Tagen hervorragende Arbeit geleistet und euren Verein bzw. eure Mannschaft bestens repräsentiert. Egal, wie das Endergebnis ausgefallen ist, ihr könnt alle stolz auf eure Leistungen sein. Jeder von euch hätte es verdient gehabt, in der VELTINS-Arena ein Heimspiel auszutragen.

Und der diesjährige Gewinner ist die 1. Mannschaft der SV Lembeck - herzlichen Glückwunsch! Wir sehen uns zum Heimspiel in der VELTINS-Arena!

Hier das offizielle Endergebnis:

  1. SV Lembeck 1921 e.V.
  2. VfR Rüblinghausen 1909 e.V.
  3. SC Falke Saerbeck 1924 e.V.
  4. TuS Belecke 1899/1945 e.V
  5. SV Blau-Weiß Kerpen 1919 e.V.
  6. FV Wiehl 2000 e.V.

Das erwartet das Siegerteam nun:

  • Bustransfer
  • Profi-Kabine
  • Videowürfel
  • Interviews
  • Live-Übertragung
  • PK und After-Match-Party

...und natürlich das Meisterschaftsspiel auf dem heiligen Rasen in der VELTINS-Arena!

