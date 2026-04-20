Veltheim und Stäfa ohne Mühe - Herrliberg lässt Federn

Bis zur 96. Minute stand es unentschieden zwischen Wiesendangen und Gossau, dann schossen die Gäste noch zwei Tore zum 3:1-Sieg. – Foto: Ramon Fritschi

Mit nur einem Punkt, der die Ränge eins bis drei vor dem Spieltag trennte, stand diese Runde gänzlich im Zeichen des Aufstiegskampfes. Veltheim hatte dabei die Nase vorn, wobei ein schwieriges Spiel gegen Glattbrugg anstand. Auf Stäfa und Herrliberg warteten Aufsteiger und somit vermeintlich einfachere Gegner.

FC Wald 3:1 FC Greifensee

FC Phönix Seen 2:2 FC Embrach

FC Brüttisellen Dietlikon 2:2 FC Bassersdorf

FC Wiesendangen - FC Gossau

Zu Gast in der Region Winterthur, war der FC Gossau darum bemüht, den zweiten Sieg in Folge einzufahren. Und nachdem die Zürcher Oberländer schon letzte Woche den Sieg erst in der Nachspielzeit hatten sichern können, gelang dies auch gegen "Wisi" äusserst spät.

Vorerst waren die Hausherren durch ein Gossauer Eigentor in Führung gegangen und gingen mit dem Stand von 1:0 in die Pause. In der 60. Minute konnten die Gäste reagieren, Guillermo Luchsinger traf durch einen Schuss, der eher einer Flanke glich, zum Ausgleich. In der Folge dauerte es sehr lange, bis die Entscheidung fiel.

Eine hektische Schlussphase brachte sowohl Gossau-Trainer Andreas Häsler eine Gelbe Karte ein (der erst vor Kurzem in unserem Podcast "Im Mittelpunkt" verraten hatte, dass er in der Rückrunde keine Karte kassieren wolle) als auch Wiesendangen-Coach Sokol Maliqi eine Rote Karte.

Doch das war noch nicht alles: In der 96. Minute erzielte der eingewechselte Zakaria Salhi das 2:1 für die Gäste und nur eine Zeigerumdrehung später machte der FCG dank seines Topscorers Riley Christen und dessen Treffer zum 3:1 endgültig den Deckel drauf.

FC Küsnacht - FC Stäfa

Das zweite See-Derby in Folge für den FC Stäfa sollte sich diese Woche auf dem sonnigen Heslibach als deutlich souveräner gestalten, als noch letzte Woche gegen den Mitstreiter um den Aufstieg, den FC Herrliberg. Auch wenn die abstiegsgefährdeten Küsnachter zuletzt mehr Gegenwehr zeigten, und gar zwei Siege de Suite feierten, konnte man gegen Stäfa nicht reüssieren.

Der Traumstart aus Sicht der Gäste liess schon von Beginn weg Böses für die Küsnachter vermuten. Ein klasse Zusammenspiel und etwas Glück, gefolgt von Basil Ernes Lupfer über den Torwart brachte Stäfa nach einer Minute die Führung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde köpfte Basil Kelterborn auf Flanke von Seathre die Gäste zum 2:0.

Kurz vor der Pause dann doch ein Lebenszeichen von Küsnacht: Julien Frei nutzte eine der wenigen Chancen eiskalt aus und brachte die Hausherren etwas unerwartet zurück ins Spiel. Das erhoffte Aufbäumen blieb hingegen aus. Kurz nach Wiederanpfiff traf Stäfas Pascal Lederer per Freistoss aus rund 20 Metern zum 3:1. Stäfa war somit auf die Siegesstrasse abgebogen.

Auch ein Fehler im Aufbauspiel und der daraus resultierende 2:3-Anschlusstreffer für die Gastgeber, erzielt durch Giab Al Abbadie, brachte Stäfa nicht aus der Ruhe. Nur kurz nach dem 2:3 stellte Sven Kohler den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Robin Hilfiker in der 87. Minute per Volley zum 5:2-Endresultat aus sich der Gäste traf.

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SC Veltheim - FC Glattbrugg

Nachdem vergangene Woche der Vorsprung an der Spitze bis auf einen Punkt geschrumpft war, war im Sechs-Punkte-Spiel gegen Glattbrugg eine Reaktion des SC Veltheims gefragt. Für die Gäste bot sich die goldene Gelegenheit, sich mit einem Sieg endgültig für den Aufstiegskampf anzumelden.

Der Fokus der Veltheimer lag nach dem ersten Spiel ohne eigenes Tor in der letzten Woche deutlich in der Offensive. Der grosse Aufwand und die Kontrolle im Spiel sollen in Tore umgemünzt werden. Und so kam es, dass Ramon Cecchini in der 24. Minute für das 1:0 der Hausherren zuständig war. Und nur etwa zehn Minuten später sorgte Besnik Tahiri zur Freude der Fans für das 2:0.

In der Folge konnten sich die Glattbrugger etwas fangen und selbst einige Chancen kreieren. Der Pfosten und SCV-Torwart Pascal Bretscher verhinderten jedoch den Anschlusstreffer. Bis zum Schluss der Partie lag ebendieser zwar in der Luft, dennoch aber war es schlussendlich der FC Veltheim, der seine Chancen nutzte, um in der 90. Minute mit dem 3:0 durch Jonas Duske den Deckel draufzumachen.

FC Beringen - FC Herrliberg

Gegen das Tabellenschlusslicht aus dem Kanton Schaffhausen war die Mission für Herrliberg klar: ungefährdeter Auswärtssieg. Was sich für einen Aufstiegsinteressenten nach einer einfachen Aufgabe anhörte, wurde schlussendlich zur Zerreissprobe, mit mittelmässig erfolgreichem Ende.

Die erste Halbzeit war aus Sicht der Gäste von einem verschossenen Elfmeter in der 20. Minute geprägt. Beringen machte ansonsten dicht und liess keine Tore zu. In der zweiten Halbzeit dann die Chance für die Gastgeber, per Handelfmeter in Führung zu gehen. Dieser wurde souverän verwandelt, wodurch Beringen mit einem Coup liebäugelte.

Für Herrliberg kam es schliesslich in der 90. Minute knüppeldick: Ein weiterer Elfmeter, den man nicht im Tor unterbringt, und das bei Rückstand. In der siebten Minute der Nachspielzeit erzielten die See-Buben dann doch noch das lang ersehnte Tor zum 1:1, womit sie mit einem Punkt den langen Nachhauseweg antreten konnten.

FC Wald - FC Greifensee

Auch wenn die zweijährige Ungeschlagenheit des FC Wald in eigenem Haus vor etwa zwei Wochen ein Ende nahm, ist er am Sonntagmorgen an der Laupenstrasse immer noch eine Macht. Und auch der FC Greifensee konnte daran im Oberland-Duell nichts ändern.

Von Beginn weg kontrollierte der FC Wald die Partie und hatte die Spielanteile auf seiner Seite. Erschwert wurde die Aufgabe für Greifensee, nachdem sich Torhüter Timmy Ley in der 32. Minute verletzt hatte und ausgewechselt werden musste. Ohne Ersatzgoalie angereist, blieb dem FCG nichts anderes übrig, als Feldspieler Denis Clerici zwischen die Pfosten zu stellen.

Und so kam es, dass Daniel Meier nur fünf Minuten später sehenswert per Aussenrist für das 1:0 verantwortlich war. Auch nach der Pause bekamen die Fans das gleiche Bild zu sehen: Die Walder hatten den Ball und verwertete ihre wenigen Chancen eiskalt. Sandro Meier und Jlir Ibrahimi sorgten innert sechs Minuten für die 3:0-Vorentscheidung. Auch ein erstarktes Greifensee, das sich mittlerweile auch Chancen erarbeitete und in der 89. Minute durch Unholz zum 1:3 kam, konnte den sechsten Erfolg am Sonntagmorgen in Wald nicht verhindern.

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FC Phönix Seen - FC Embrach

Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge war der FC Phönix Seen dringlichst auf Punkte angewiesen. Aber gegen Embrach, das vergangene Woche Veltheim geschlagen hatte, war dies keine einfache Aufgabe.

Das Spiel entwickelte sich zu einer ausgeglichenen Angelegenheit, mit Chancen auf beiden Seiten. Dennoch war es Embrachs Mischa Riesen, der mit seinen beiden Treffern in der 38. und 49. Minute vorerst für den Unterschied sorgte. Doch mit dem 2:0 für den FCE wendete sich das Blatt zu Gunsten der Hausherren, die durch einen Abwehrfehler und den platzierten Schuss von Blerim Qusaj nochmals Spannung ins Spiel brachten.