Veltheim und Phönix Seen gewinnen - Verfolger lassen Punkte liegen

Nach der Niederlage Veltheims in der 8. Runde war die Spitze der Tabelle vor der 9. Runde wieder zusammengerückt. Die ersten Vier trennten gerade mal drei Punkte und die Spitzenteams aus Herrliberg und Glattbrugg mussten gegen die engsten Verfolger ran, während vier Teams aus den untersten Sechs gegeneinander um dringend benötigte Punkte stritten.
FC Wiesendangen 1:0 FC Stäfa
SC Veltheim 5:1 FC Brüttisellen-Dietlikon
FC Greifensee 0:1 FC Gossau
FC Phönix Seen 4:1 FC Beringen
FC Wald 3:2 FC Herrliberg
FC Küsnacht 0:2 FC Bassersdorf
FC Embrach 1:1 FC Glattbrugg
Der FC Stäfa war letzte Woche wieder mit dem SC Veltheim in der Tabelle gleichgezogen, und gegen Wiesendangen sollte der nächste Sieg her. Dieses Unterfangen stellte sich aber als ein Mühsames heraus, bei welchem die Gäste zum Schluss gar als Verlierer vom Platz mussten.
Das einzige Tor der Partie erzielte Robin Oehninger, der nun schon zum zweiten Mal in Folge traf. Mit einem präzisen Distanzschuss verhalf er seinen Farben also zum 1:0-Überraschungssieg gegen die in dieser Saison bislang sehr stark aufspielenden Stäfner.
Nach dem Aussetzer von letzter Woche zeigt sich der Aufstiegskandidat aus Winterthur wieder von seiner gewohnten Seite. Das Heimteam überlässt den Mannen aus Brüttisellen keine Chance und entscheidet das Spiel nach hervorragender zweiten Halbzeit mit 5:1 für sich.
Ein Abtasten zu Beginn der Partie war nicht zu vernehmen. Schon in der 4. Minute ging der SC Veltheim durch Michienzi in Führung. Brüttisellens Ali Aliji gelang in der 10. Minute der 1:1-Ausgleich, wobei es bis zum Pausentee auch blieb.
In der zweiten Halbzeit konnte dann das Heimteam, nach einem gehaltenen Elfmeter gegen sich, den Turbo zünden und die Entscheidung herbeirufen. Nicolas Martin (50.) und ein zweites Mal Michienzi (54.) sorgten für klare Verhältnisse. Auch Bagnato und Checchini konnten in der Schlussphase noch an ihrem schon hohen Tor-Konto schrauben: Saisontor Nummer 10, respektive 7. Ebenfalls herauszustreichen sei Raoul Miraglia, der seinen persönlichen Assist-Hattrick verbuchte.
Die beiden Klubs aus dem Zürcher Oberland fanden sich vor der Partie im unteren Tabellenviertel wieder. Das Derby bot beiden die goldene Gelegenheit, etwas Platz zwischen sich und einem Abstiegsplatz zu schaffen.
Diese Chance wusste der FC Gossau optimal zu nutzen. Er entscheidet das lange ausgeglichene Spiel in der Schlussviertelstunde für sich. Torschütze Manuel Kriz steht bei einer gelungenen Aktion von Leuenberger im Rückraum und kann das Zuspiel zum 1:0-Siegestor verwandeln.
Die Freude über den Sieg gegen den SC Veltheim und den damit verbundenen allfälligen Umschwung beim FC Beringen hielt leider nur kurz an. Gegen den FC Phönix Seen zeigte sich der Ligaalltag der Schaffhauser wieder, wobei die Gäste lange mithielten. Ein früher Rückstand durch Seen-Stürmer Inhelder konnte der Aufsteiger in der 52. Minute ausgleichen.
Die Schlussphase gehörte dann aber den Gastgebern. Zwischen der 71. und der 78. Minute gelangen gleich drei Tore, das erste durch Zara, die beiden weiteren durch Islami. So fällt das Resultat schlussendlich doch relativ deutlich zugunsten des Heimteams aus, das sich neu in der Tabelle auf Rang 6 wiederfindet.
Im Zürcher Oberland kam es zum Auftakt des 2.-Liga-Sonntags zu einer kleinen Überraschung. Um 10:00 Uhr wurde das Heimspiel des FC Wald gegen das Spitzenteam Herrliberg angepfiffen. Die Hausherren profitierten von der für die Gäste ungewohnt frühen Anspielzeit und behielten die drei Punkte in Wald.
Nach einem 20-minütigen Abtasten war es der FCW, der in Führung ging: Ibrahimi sorgte für grün-weisse Jubelstürme. Herrliberg glich in der 38. Minute aus. Was zugleich das 1:1-Pausenresultat in einem äusserst fairen Fussballspiel bedeutete.
Nach dem Seitenwechsel drehte Wald auf: Erneut Ibrahimi (56. Minute) und Jetzer (58. Minute) sorgten mit einem Doppelschlag für die zwischenzeitliche 3:1-Führung. Vizners Anschlusstor für die Seebuben kam jedoch zu spät. Walds Trainer Boris Juric gratulierte seinen Jungs stolz zum 3:2-Sieg gegen den Aufstiegskandidaten Herrliberg: "Wir haben heute erneut von A bis Z eine sehr reife Leistung gezeigt", sagte er gegenüber zoregionalsport.
Im Küsnachter Heslibach herrscht langsam Ratlosigkeit. Obwohl sich die Seebuben erneut teuer verkauften und gegen ein effizientes Bassersdorf keineswegs die schlechtere Mannschaft waren, verloren sie mit 0:2. Besonders die Offensive, die zum dritten Mal in Folge torlos blieb, bereitet Trainer Marcio zunehmend Sorgenfalten.
In einem kämpferisch geführten Spiel schien Küsnacht der Führung lange näher. Die Hausherren kombinierten sich aus der Abwehr über das Mittelfeld nach vorne, doch vor dem Tor blieb der FCK zu harmlos. Während der Partie schlugen die Küsnachter mehr als zehn Eckbälle, doch keiner davon fand den Weg auch nur aufs Tor. In der 34. Minute kam es dann zum Unglück: Bassersdorf ging dank eines fatalen Torwartfehlers in Führung – Sokolovic vertändelte den Ball gegen Campagnino, der nur noch zum 0:1 einschieben musste.
Nach der Pause drückte Küsnacht vehement. Immer wieder kam der FCK zumindest ansatzweise gefährlich über die Aussenbahn oder durchs Mittelfeld vors Tor, doch ein Vollstrecker fehlte. Wenige Minuten vor Schluss gelang Bassersdorf nach einem Konter durch einen Sonntagsschuss von Correia das 2:0 – die Entscheidung in einer Partie, die von Effizienz auf der einen und vergebenen Chancen auf der anderen Seite geprägt war.
Das Duell zwischen dem Tabellenfünften Embrach und dem Tabellendritten Glattbrugg bot nur wenige Höhepunkte. Die erste Halbzeit im Embracher Bilg endete torlos 0:0. Nach der Pause ging der Favorit aus Glattbrugg durch Stürmer Rilind Ibrahimi mit 1:0 in Führung. Der FCE reagierte prompt und erzielte durch Garcia in der 73. Minute den Ausgleichstreffer. Dabei blieb es bis zum Schluss in einem insgesamt sehr ausgeglichenen Spiel.
Die Spiele der 10. Runde im Überblick:
Samstag 25.10.
FC Wiesendangen - SC Veltheim
FC Herrliberg - FC Küsnacht
FC Bassersdorf - FC Greifensee
Sonntag 26.10.
FC Beringen - FC Wald
FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Phönix Seen
FC Gossau - FC Embrach
FC Stäfa - FC Glattbrugg
