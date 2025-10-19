Veltheim und Phönix Seen gewinnen - Verfolger lassen Punkte liegen

Nach der Niederlage Veltheims in der 8. Runde war die Spitze der Tabelle vor der 9. Runde wieder zusammengerückt. Die ersten Vier trennten gerade mal drei Punkte und die Spitzenteams aus Herrliberg und Glattbrugg mussten gegen die engsten Verfolger ran, während vier Teams aus den untersten Sechs gegeneinander um dringend benötigte Punkte stritten.

Das einzige Tor der Partie erzielte Robin Oehninger, der nun schon zum zweiten Mal in Folge traf. Mit einem präzisen Distanzschuss verhalf er seinen Farben also zum 1:0-Überraschungssieg gegen die in dieser Saison bislang sehr stark aufspielenden Stäfner.

Der FC Stäfa war letzte Woche wieder mit dem SC Veltheim in der Tabelle gleichgezogen, und gegen Wiesendangen sollte der nächste Sieg her. Dieses Unterfangen stellte sich aber als ein Mühsames heraus, bei welchem die Gäste zum Schluss gar als Verlierer vom Platz mussten.

SC Veltheim - FC Brüttisellen-Dietlikon

Nach dem Aussetzer von letzter Woche zeigt sich der Aufstiegskandidat aus Winterthur wieder von seiner gewohnten Seite. Das Heimteam überlässt den Mannen aus Brüttisellen keine Chance und entscheidet das Spiel nach hervorragender zweiten Halbzeit mit 5:1 für sich.

Ein Abtasten zu Beginn der Partie war nicht zu vernehmen. Schon in der 4. Minute ging der SC Veltheim durch Michienzi in Führung. Brüttisellens Ali Aliji gelang in der 10. Minute der 1:1-Ausgleich, wobei es bis zum Pausentee auch blieb.

In der zweiten Halbzeit konnte dann das Heimteam, nach einem gehaltenen Elfmeter gegen sich, den Turbo zünden und die Entscheidung herbeirufen. Nicolas Martin (50.) und ein zweites Mal Michienzi (54.) sorgten für klare Verhältnisse. Auch Bagnato und Checchini konnten in der Schlussphase noch an ihrem schon hohen Tor-Konto schrauben: Saisontor Nummer 10, respektive 7. Ebenfalls herauszustreichen sei Raoul Miraglia, der seinen persönlichen Assist-Hattrick verbuchte.

View this post on Instagram A post shared by SC Veltheim (@scveltheim)

FC Greifensee - FC Gossau

Die beiden Klubs aus dem Zürcher Oberland fanden sich vor der Partie im unteren Tabellenviertel wieder. Das Derby bot beiden die goldene Gelegenheit, etwas Platz zwischen sich und einem Abstiegsplatz zu schaffen.

Diese Chance wusste der FC Gossau optimal zu nutzen. Er entscheidet das lange ausgeglichene Spiel in der Schlussviertelstunde für sich. Torschütze Manuel Kriz steht bei einer gelungenen Aktion von Leuenberger im Rückraum und kann das Zuspiel zum 1:0-Siegestor verwandeln.

FC Phönix Seen - FC Beringen

Die Freude über den Sieg gegen den SC Veltheim und den damit verbundenen allfälligen Umschwung beim FC Beringen hielt leider nur kurz an. Gegen den FC Phönix Seen zeigte sich der Ligaalltag der Schaffhauser wieder, wobei die Gäste lange mithielten. Ein früher Rückstand durch Seen-Stürmer Inhelder konnte der Aufsteiger in der 52. Minute ausgleichen.

Die Schlussphase gehörte dann aber den Gastgebern. Zwischen der 71. und der 78. Minute gelangen gleich drei Tore, das erste durch Zara, die beiden weiteren durch Islami. So fällt das Resultat schlussendlich doch relativ deutlich zugunsten des Heimteams aus, das sich neu in der Tabelle auf Rang 6 wiederfindet.

FC Wald - FC Herrliberg

Bildgalerie zum Spiel von @zoregionalsport

Im Zürcher Oberland kam es zum Auftakt des 2.-Liga-Sonntags zu einer kleinen Überraschung. Um 10:00 Uhr wurde das Heimspiel des FC Wald gegen das Spitzenteam Herrliberg angepfiffen. Die Hausherren profitierten von der für die Gäste ungewohnt frühen Anspielzeit und behielten die drei Punkte in Wald.

Nach einem 20-minütigen Abtasten war es der FCW, der in Führung ging: Ibrahimi sorgte für grün-weisse Jubelstürme. Herrliberg glich in der 38. Minute aus. Was zugleich das 1:1-Pausenresultat in einem äusserst fairen Fussballspiel bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel drehte Wald auf: Erneut Ibrahimi (56. Minute) und Jetzer (58. Minute) sorgten mit einem Doppelschlag für die zwischenzeitliche 3:1-Führung. Vizners Anschlusstor für die Seebuben kam jedoch zu spät. Walds Trainer Boris Juric gratulierte seinen Jungs stolz zum 3:2-Sieg gegen den Aufstiegskandidaten Herrliberg: "Wir haben heute erneut von A bis Z eine sehr reife Leistung gezeigt", sagte er gegenüber zoregionalsport.