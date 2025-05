Veltheim stolpert - Seuzach mit Kantersieg zurück auf dem Thron

Bachmann schiesst Veltheim vom Thron

Der Leader SC Veltheim zu Gast auf der bxa Sport und Freizeit Anlage beim FC Bassersdorf. Beide Mannschaften überzeugten bisher mit einer starken Rückrunde. Während Veltheim 19 Punkte aus acht Spielen einfuhr, holten sich die Bassersdorfer starke 16 Zähler und sind als einziges Team noch ungeschlagen.



Für Spannung in dieser Affiche war also gesorgt. Das Heimteam setzte den Tabellenführer in der 36. Minute zusätzlich unter Zugzwang. Liam Bachmann sorgte für die Bassersdorfer Führung. Mit 1:0 ging es dann in die Kabinen und Veltheim war zur Pause den Leaderthron vorerst los.



In der zweiten Hälfte fielen lange Zeit keine weiteren Treffer. Kurz vor Ende der Partie drehten aber beide Teams nochmal an der Anzeigetafel. Zuerst legte Liam Bachmann in der 85. Minute nach, erzielte seinen persönlichen Doppelpack und die Zweitore-Führung fürs Heimteam. Der Leader reagierte in der 88. Minute mit dem sofortigen Anschluss. Doch nur eine Minute später stellte Christian Hueber auf 3:1. Hueber schoss in der 96. Minute gar noch das 4:1. Bassersdorf düpiert den Leader und bleibt in der Rückrunde ungeschlagen. Veltheim verliert derweil die Tabellenführung an Seuzach.