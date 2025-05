Veltheim stolpert, Seuzach ist Leader und Embrach sorgt für Spannung

Bassersdorf gewinnt 4:1 gegen Veltheim. – Foto: Christian Mathea

Der Sonntag hatte drei Partien auf dem Programm: Brüttisellen und Seen trennen sich 1:1-Unentschieden, Gossau gewinnt 4:1 gegen Töss und Embrach bezwingt Stäfa 3:0.



Am Samstag gaben sich die Spitzenteams die Ehre. Herrliberg demütigte Wiesendangen 7:0, Thayngen unterlag Seuzach deutlich 1:9 und Bassersdorf düpierte Veltheim 4:1. Bereits am Donnerstag hat Greifensee gegen Glattbrugg mit 1:0 gewonnen.

Huber sorgt für Hochspannung am Strich

Dem FC Embrach bot sich im Heimspiel gegen den FC Stäfa die Chance, den Rückstand auf Glattbrugg und Platz 11 zu verkürzen. Das Heimteam wollte die Möglichkeit wahrnehmen und drückte von Beginn weg auf die Führung. In der 14. Minute traf Sandro Huber zum 1:0. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die Kabinen. Kurz nach der Pause war es erneut Huber, der den Doppelpack markierte und zum 2:0 einnetzte. Traumstart für das Heimteam. Giuseppe Reveruzzi machte in der 84. Minute den Deckel drauf und schob zum 3:0-Endstand ein.

Während sich Stäfa aus dem Aufstiegsrennen praktisch verabschiedet hat, macht es Embrach im Strichkampf nochmals hochspannend. Die Hölzel-Truppe rückt zu Glattbrugg auf und ist nur noch einen Punkt hinter dem Konkurrenten zurück.

Die Teams machen sich für das Duell Embrach gegen Stäfa bereit. – Foto: Jaser Ljimani

Brüttisellen weiter sieglos

Die Pflichtspiel-Bilanz zwischen dem FC Brüttisellen-Dietlikon und dem FC Phönix Seen wies vor der Partie einen kleinen Makel für das Heimteam aus. Seit 2015 trafen die beiden Teams in zehn Spielen aufeinander. Brüttisellen konnte bisher noch keinen einzigen Sieg einfahren. Die Gäste hatten also die Statistik auf ihrer Seite und auch den besseren Start. Bereits in der 6. Minute traf Fabio Recupero zum 1:0. In der Folge hatten beide Teams gute Möglichkeiten. Die beste Chance nutzte Denis Dzepo in der 37. Minute zum Ausgleich. 1:1 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild wie schon im ersten Durchgang. Beide Mannschaften suchten die Führung und einen weiteren Treffer. Am Ende blieb es aber beim 1:1-Unentschieden. Damit bleibt Brüttisellen weiterhin ohne Vollerfolg gegen Seen. Für die Gäste ein wichtiger Punkt im Strichkampf. Neu liegt man drei Zähler vor Glattbrugg. Christen im Alleingang

Der Tabellenletzte FC Töss war zu Gast beim FC Gossau ZH. In dieser Saison konnten die Tössemer erst fünf Punkte erspielen - einen Punkt ausgerechnet im Hinspiel gegen den heutigen Gegner beim 2:2-Unentschieden. Das Heimteam war also gewarnt. Dennoch gelang den Gästen in der 24. Minute die Führung durch Can Bozkir. Der Vorsprung hielt bis kurz vor der Pause. Dann schlug die Stunde des Liga-Toptorjägers. Riley Christen traf mit seinem 24. Saisontreffer zum Ausgleich. Nach der Pause kam es noch besser fürs Heimteam und erneut war Christen erfolgreich. Die 2:1-Führung in der 47. Minute und das Spiel war gedreht. Der Bann brach und die Gastgeber legten in der 55. Minute durch Christens Hattrick mit dem 3:1 nach. Die Christen-Show war aber noch nicht vorbei: Das 4:1 erzielte ebenfalls der 24-jährige Stürmer und liess sich dann kurz vor Spielende unter verdientem Applaus auswechseln. Christen hat in den letzten vier Partien noch die Gelegenheit den Meilenstein von 30 Saisontreffern zu erreichen. «Hätten wir immer so gespielt wie heute nach der Pause, lägen wir in der Tabelle deutlich weiter vorne», resümierte FCG-Trainer Andreas Häsler bei «zo-online.ch». Gossau liegt mit dem Sieg wieder vier Punkte hinter dem fünftplatzierten Wiesendangen zurück. Das bereits abgestiegene Töss verbleibt ohne weiteren Zähler mit Niederlage Nummer 19 am Tabellenende.

4er Pack in Glück - Gossau feiert Riley Christen. – Foto: FC Gossau

Bachmann schiesst Veltheim vom Thron

Der Leader SC Veltheim zu Gast auf der bxa Sport und Freizeit Anlage beim FC Bassersdorf: Beide Mannschaften haben bisher mit einer starken Rückrunde überzeugt. Während Veltheim 19 Punkte aus acht Spielen einfuhr, holten sich die Bassersdorfer starke 16 Zähler und sind als einziges Team noch ungeschlagen. Für Spannung in dieser Affiche war also gesorgt. Das Heimteam brachte den Tabellenführer in der 36. Minute zusätzlich unter Zugzwang. Liam Bachmann sorgte für die Bassersdorfer Führung. Mit 1:0 ging es dann in die Kabinen und Veltheim war zur Pause den Leaderthron vorerst los. In der zweiten Hälfte fielen lange Zeit keine weiteren Treffer. Kurz vor Ende der Partie drehten aber beide Teams nochmals an der Anzeigetafel. Zuerst legte Liam Bachmann in der 85. Minute nach, erzielte seinen persönlichen Doppelpack und die Zwei-Tore-Führung fürs Heimteam. Der Leader reagierte in der 88. Minute durch Jonas Duske mit dem sofortigen Anschluss. Doch nur eine Minute später stellte Christian Hueber auf 3:1. Hueber schoss in der 96. Minute gar noch das 4:1. Bassersdorf düpiert den Leader und bleibt in der Rückrunde ungeschlagen. Veltheim verliert derweil die Tabellenführung an Seuzach.

Leader Veltheim verliert in Bassersdorf und die Tabellenführung an Seuzach. – Foto: Christian Mathea

Greifensee behält die Punkte auf eigenem Rasen. – Foto: FC Greifensee