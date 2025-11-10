Veltheim siegt, Stäfa lässt Punkte liegen - Spielabbruch in Herrliberg

Der Stimmung tat der Nebel und das Resultat keinen Abbruch - die "Bilgerer" feuern ihre Embracher in Vollmontur an. – Foto: Taulant Gjukaj

Die Tage werden kürzer, das Wetter garstiger und die Zweitliga-Saison schreitet mit grossen Schritten der Winterpause entgegen. Die Mannschaften werden bemüht sein, sich eine optimale Ausgangslage für die zweite Saisonhälfte zu schaffen und sich optimal zu positionieren.

Die Resultate im Schnelldurchlauf SC Veltheim 2:0 FC Phönix Seen

FC Beringen 1:2 FC Greifensee FC Herrliberg 3:0 FC Embrach - abgebrochen

FC Bassersdorf 1:1 FC Glattbrugg FC Wiesendangen 3:2 FC Wald FC Brüttisellen-Dietlikon 2:1 FC Küsnacht FC Stäfa 1:1 FC Gossau SC Veltheim - FC Phönix Seen Beim Spitzenreiter Veltheim waren vor dem Winterthurer Derby gegen Phönix Seen, das im Tabellenmittelfeld rangiert, bereits weitere drei Punkte fest eingeplant. Der SCV startete dementsprechend druckvoll: Bereits nach einer Viertelstunde traf Liga-Topscorer Dennis Bagnato nach Vorarbeit von Cecchini zum 1:0. Veltheim kontrollierte das Geschehen in der Folge souverän und nahm den knappen Vorsprung mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Bagnato, der mit seinem 13. Saisontreffer im zwölften Ligaspiel die Weichen auf Pflichtsieg stellte. Eine Viertelstunde vor Schluss machte dann Cecchini per Foulpenalty alles klar – zuvor war Michienzi im Strafraum zu Fall gebracht worden. Veltheim bleibt damit an der Tabellenspitze, während Phönix eine Runde vor der Winterpause wieder näher an den Strich rückt. View this post on Instagram A post shared by SC Veltheim (@scveltheim) FC Beringen - FC Greifensee Nachdem Beringen vor Wochenfrist das kapitale Kellerduell gegen Küsnacht verloren hatte, war gegen den Drittletzten aus Greifensee eine Reaktion gefordert. Mit einem Sieg hätte sich die Mannschaft um die beiden Ex-Profis Gianluca Frontino und Luca Tranquilli wieder ganz nahe an das rettende Ufer herangeschoben. Greifensee hingegen wollte mit einem Erfolg kurz vor der Winterpause die Abstiegsplätze verlassen. Die erste Halbzeit in Beringen gehörte klar den Gästen, die deutlich überlegen waren. Etliche Chancen spielten die Greifenseemer heraus, wobei keine einzige das Tor fand. Bis zur Pause hätten durchaus drei bis vier Tore fallen können, der Pausenstand lautete hingegen nur 0:0. In der zweiten Halbzeit erwachten die Beringer und bereiteten den Gästen grosse Mühe im Spiel nach vorne. Trotzdem gelang Greifensee die Führung. Jamin Aabdouri traf mit einem sehenswerten Schlenzer, ehe Tobias Niklaus nach einem schnellen Gegenstoss auf 2:0 erhöhte. Erst in der Schlussminute gelang den bemühten Hausherren der Anschlusstreffer, als Greifensees Patrick Ley eine Hereingabe von Tranquilli unglücklich ins eigene Tor lenkte. Beringen verpasst durch die 1:2-Niederlage die Chance, im Kampf um den Ligaerhalt Boden gutzumachen. Greifensee verharrt trotz der drei Punkte weiterhin auf dem zwölften Rang. View this post on Instagram A post shared by FC Greifensee 🟡🔴 (@fcgreifensee) FC Herrliberg - FC Embrach

Dichter Nebel in Herrliberg - das Spiel wurde beim Stand von 0:3 abgebrochen. – Foto: Taulant Gjukaj

Dichter Nebel machte es dem FC Herrliberg unmöglich, seinen 3:0-Vorsprung aus der ersten Halbzeit gegen Embrach über die Zeit zu bringen. Nach 45 Minuten entschied der Schiedsrichter, die Partie abzubrechen. Bis dahin hatten die favorisierten Gastgeber das Geschehen klar im Griff. Ein Doppelpack von Gamboni und ein Abstaubertor von Lauener sorgten früh für klare Verhältnisse. Doch bereits im ersten Durchgang war die Sicht stark eingeschränkt. Nach 19 Uhr konnten die zahlreich und farbenfroh angereisten Gästefans ihre Mannschaft vom Tribünenplatz aus kaum noch erkennen. Das Spiel wird neu angesetzt werden und - was Embrach freuen dürfte - beginnt dann wieder bei 0:0. FC Bassersdorf - FC Glattbrugg Glattbrugg, das ohne seinen gesperrten Startstürmer Subotic auskommen musste, startete gut in die Partie in Bassersdorf. In der 13. Minute traf Ibrahimi mit einem Freistoss nur den Aussenpfosten des FCB-Gehäuses. Vier Minuten später vergab Eralp im Eins-gegen-eins mit Torhüter Aydinc eine weitere Grosschance. Gegen offensiv harmlose Platzherren ging es folglich mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Nach dem Seitenwechsel eröffnete Bassersdorf den Torreigen: In der 68. Minute brachte Correia die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der FCG reagierte prompt: Nur sechs Minuten später zirkelte Ibrahimi einen Freistoss sehenswert ins Netz. Beim 1:1 blieb es bis zum Schluss. Glattbrugg verliert damit etwas den Anschluss an die Tabellenspitze, während Bassersdorf die Gelegenheit verpasst, sich deutlicher von der Strichzone abzusetzen. FC Wiesendangen - FC Wald Der Sonntagmorgen liegt dem Aufsteiger aus Wald besonders gut. Die vier Partien, die man in dieser Saison um 10:15 Uhr zu Hause spielte, hat man allesamt gewonnen. Nun aber lud der FC Wiesendangen um ebendiese Zeit zum Spiel ein. Können es die Waldner auch auswärts? Die Gäste aus dem Zürcher Oberland hatten das Spiel über weite Strecken im Griff. Zwar drückten die Gastgeber zu Beginn auf die Führung, Wald konnte aber standhalten und durch Alexander Jetzer nach einer halben Stunde selbst in Führung gehen. Die zweite Halbzeit ging sehr physisch zu und her mit vielen harten Zweikämpfen. Wald verpasste es, trotz besseren Spiels die Vorentscheidung herbeizuführen, und verursachte dann in der 86. Minute einen Penalty. Samuel Misteli verwandelte problemlos zum 1:1, ehe Robin Wüst mit einem Doppelpack innert 5 Minuten für ein 3:1 zu Gunsten der Hausherren und für die Vorentscheidung sorgte. Alexander Jetzer konnte vor Abpfiff dank eines Elfmeters noch auf 2:3 verkürzen, für die grosse Wende war es jedoch zu spät.

Wiesendangen und Wald liefern sich eine spannende Schlussphase - drei Tore der Gastgeber innert 7 Minuten entscheiden das Spiel. – Foto: Ramon Fritschi