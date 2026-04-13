Veltheim patzt gegen Embrach - Unentschieden im Verfolgerduell

Die 16. Runde der 2. Liga, Gruppe 2 brachte abermals einiges an Spannung mit sich. Mit dem FC Stäfa und dem FC Herrliberg trafen die beiden punktgleichen Verfolger des SC Veltheims aufeinander, und zugleich standen entscheidende Spiele im Strichkampf an. Zudem lieferten sich zwei Zürcher Oberländer ein Region-internes Duell um die Krone.
FC Wiesendangen 0:3 FC Glattbrugg
FC Gossau 2:1 FC Brüttisellen-Dietlikon
FC Küsnacht 3:1 FC Wald
FC Greifensee 0:1 FC Phönix Seen
FC Bassersdorf 3:0 FC Beringen
FC Embrach 1:0 SC Veltheim
FC Stäfa 1:1 FC Herrliberg
Als erste Mannschaft der Top 4 mussten die Glattbrugger gegen den FC Wiesendangen ran. Eine einfach Aufgabe dürfte dies nicht sein, haben sich die Hausherren doch vor 10 Tagen für den Regionalcup-Halbfinal qualifiziert und wollen heute nachlegen. Bemüht, sich an der Spitze dran zu halten, legten jedoch die Gäste einen Start nach Mass ein. Nach gerade einmal 5 Minuten sorgte Danijel Subotic für das 1:0 für Glattbrugg.
In der Folge dauerte es lange, bis weitere Tore fielen. Glattbrugg verwaltete souverän und kam schliesslich in der 72. Minute durch Danijel Subotic zum 2:0, was gleichbedeutend mit der Vorentscheidung war. Fünf Minuten vor Schluss durfte sich dann auch noch Andrej Sevrtovic in die Torschützenliste des Spiels eintragen lassen. Sein Treffer zum 3:0 für den FC Glattbrugg markierte das Endresultat.
Im Oberland-Kracher zwischen dem FC Gossau und Brüttisellen-Dietlikon ging es um viel. Mit einem gelungenen Rückrundenstart hatten die Brüttiseller den FCG vor dem Spiel tabellarisch überholt und wollten auch heute diese Position verteidigen. Entsprechend kampfbetont gestaltete sich die Partie, in der sich die Mannschaften wenig Platz für Ballaktionen boten.
Vielumjubelt war dann schliesslich der Führungstreffer der Gäste, die darauf folgend mit viel Herz verteidigten und sehr lange dagegenhielten. Auch ein Eigenfehler der Gäste, den der FC Gossau eiskalt zum 1:1 ausnutzte, hinderte die Brüttiseller nicht daran, um jeden Ball zu kämpfen.
In der wilden Schlussphase dieses Kampfes belohnten sich, vielleicht mit etwas Glück, die Gastgeber doch noch. Ein aus Sicht des FCB unnötiger Elfmeter brachte die Entscheidung zu Gunsten des FC Gossau, der durch diesen 2:1-Sieg in der Tabelle wieder der beste Oberländer Club ist.
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Küsnacht wollte im gut besuchten Stadion Heslibach nach dem Auswärtssieg bei Phönix Seen nachlegen. Für die Seebuben bleibt jedes Spiel kapital, während Wald weiterhin auf den ersten Sieg der Rückrunde wartet.
Die Hausherren starteten engagiert, ohne klare Chancen zu kreieren. In der 8. Minute verletzte sich Küsnachts Mittelfeldmotor Dedic unglücklich – mit seiner Auswechslung verlor das Spiel der Gastgeber an Struktur, und der FC Wald übernahm das Diktat. In der 22. Minute gingen die Gäste nach einem Eckball in Führung: Ramon Marcon verwertete eine präzise Hereingabe von rechts mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte. Wald hatte die Partie danach im Griff und ging verdient mit 1:0 in die Pause.
Nach Wiederanpfiff bot sich den Oberländern früh die Chance zum Ausbau der Führung: Ein Handelfmeter in der 46. Minute, Juric scheiterte jedoch mit einem platzierten Schuss an FCK-Torhüter Kai Wettstein. Küsnacht witterte seine Chance, doch die Partie blieb insgesamt auf überschaubarem Niveau. Einzig ein Lattenschuss von Küsnachts Al-Abbadie sorgte für Gefahr.
Mit der Einwechslung des Aussenverteidigers Vincenzo Togni leitete Küsnacht die Wende ein. In der 70. Minute schickte Ionel Doswald Togni, der sich auf links durchsetzte, die Walder Abwehr austanzte und mustergültig auf den nachrückenden Julien Frei zurücklegte. Dieser traf wuchtig zum Ausgleich.
In der Schlussphase drückte der FCK auf den Sieg. Fünf Minuten vor Schluss brachte eine präzise Eckballflanke von Al-Abbadie die Entscheidung: Mattia Spiniello köpfte per Bogenlampe zur vielumjubelten Führung ein. Kurz darauf erhöhte Gian Welti nach einem Solo gegen Torhüter Zeneli auf 3:1. In der Nachspielzeit folgte eine unschöne Szene: FCW-Stürmer Patrik Juric traf Tlili mit hohem Bein im Gesicht. Der Verteidiger musste blutend vom Platz, Juric sah Rot.
Dank zweier Siege in Folge meldet sich der FCK im Kampf um den Ligaerhalt zurück. Wald hingegen muss sich ärgern – eine Partie, die man über 70 Minuten kontrollierte, ging doch noch mit 1:3 verloren.
Nur einen Punkt trennte vor dem Spiel die beiden Mannschaften voneinander. Für Phönix Seen, knapp über dem Strich, und Greifensee, entsprechend knapp darunter, war dieses Spiel wegweisend für den weiteren Saisonverlauf. Der Sieger würde ins sehr enge Mittelfeld vorstossen, während der Verlierer den Blick weiterhin nach hinten werfen muss.
Dem Gastgeber aus Greifensee gelang in diesem Spiel nicht viel. Auch die Bemühungen in der zweiten Halbzeit reichten nicht, um Punkte zu holen. Schlussendlich schafften es die Winterthurer, mit ihrem einzigen Abschluss, durch von Arx in der 59. Minuten den Sieg klarzumachen. Somit bleiben die Greifenseemer unter dem Strich, während Phönix Seen sich etwas Luft verschafft.
Auch der FC Bassersdorf war gegen den Tabellenletzten aus dem Kanton Schaffhausen dringend auf Punkte angewiesen, um sich aus dem Strichkampf zu nehmen. Von Beginn an liessen die Hausherren keine Zweifel an einem Sieg aufkommen. Mit einer souveränen Leistung und Toren durch Angelo Compagnino, Janick Duske und Georgije Lavrnja siegten die Gastgeber problemlos mit 3:0.
Durch das Verfolgerduell zwischen Stäfa und Herrliberg, in dem mindestens eine Mannschaft Punkte liegen lässt, bot sich dem SC Veltheim die optimale Chance, den Vorsprung an der Spitze auszubauen. Die Gastgeber aus Embrach hatten jedoch gegen dieses Vorhaben gehörig etwas auszusetzen.
Das Spiel war von Beginn weg intensiv geführt, wobei beide Mannschaften noch keine Möglichkeiten vorzuweisen hatten. Nach etwa 30 Minuten kam dann der SC Veltheim zu zwei Topchancen, welche beide nicht verwertet wurden, und die Teams somit mit einem 0:0 in die Pause gingen.
10 Minuten nach dem Wiederanpfiff dann die Überraschung: Die tapfer kämpfenden Embracher spielten eine Kontersituation gekonnt aus und kamen durch Giuseppe Reveruzzi, der nur noch einschieben musste, zum 1:0 für die Gastgeber. In der Folge drückten die Winterthurer Gäste vehement auf den Ausgleich, die Embracher Abwehr und insbesondere Torwart Yannik Hiltl, der mit einigen hervorragenden Paraden glänzte, hielten dem Druck jedoch stand und kamen selbst ab und zu zu eigenen Chancen.
So blieb es bis zum Schlusspfiff 1:0 und Embrach belohnt sich für eine kämpferische Leistung mit 3 Punkten. Für Veltheim ist es der nächste Patzer im Aufstiegskampf, die Spannung im Aufstiegskampf ist endgültig wieder da.
Weitere Fotos von Embrach - Veltheim
Durch die Niederlage des Tabellenführers Veltheim winkte dem Sieger dieses Zürichsee-Duells der Liga-Thron. Entsprechend motiviert dürften die Spieler vor diesem wichtigen Spiel gewesen sein.
In der ersten Halbzeit agierten beide Mannschaft etwas zurückhaltend, aber höchst effizient. Nach einer knappen Viertelstunde setzten die Herrliberger zu einem Angriff an, der Lenny Brauchli per Chip sehenswert verwertet. Er wurde durch Kevin Vizner lanciert, der die Abwehr selbst auch per Chip düpierte.
Die Führung hielt zum Ärger der Gäste nur gerade mal zwei Minuten fest, ehe Marco Ruckstuhl füm 1:1 Ausgleich traf. Weiter war die erste Halbzeit ereignislos. Die einzigen beiden Chancen landeten sogleich im Tor, war für ein 1:1 Pausenresultat sorgte.
Nach der Pause waren es die Gäste, die besser aus der Kabine kamen, und durch zwei Kopfballchancen gute Möglichkeiten zur Führung hatten. Zum Schluss dieses intensiven aber dennoch sehr fairen Spiels kamen auch die Hausherren einige Male nahe an ein Tor. Bis zum Ende blieb es hingegen beim 1:1, womit jetzt beide Mannschaften je einen Punkt Rückstand auf Veltheim an der Spitze haben. In den nächsten Wochen ist also für Hochspannung gesorgt.
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Samstag 18.04.
FC Wiesendangen - FC Gossau
FC Küsnacht - FC Stäfa
SC Veltheim - FC Glattbrugg
FC Beringen - FC Herrliberg
Sonntag 19.04.
FC Phönix Seen - FC Embrach
FC Wald - FC Greifensee
FC Brüttisellen Dietlikon - FC Bassersdorf
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