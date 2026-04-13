Veltheim patzt gegen Embrach - Unentschieden im Verfolgerduell

Veltheim beisst sich die Zähne an Embracher Abwehr aus, und verliert 0:1 – Foto: Doris Studer

Die 16. Runde der 2. Liga, Gruppe 2 brachte abermals einiges an Spannung mit sich. Mit dem FC Stäfa und dem FC Herrliberg trafen die beiden punktgleichen Verfolger des SC Veltheims aufeinander, und zugleich standen entscheidende Spiele im Strichkampf an. Zudem lieferten sich zwei Zürcher Oberländer ein Region-internes Duell um die Krone.

Als erste Mannschaft der Top 4 mussten die Glattbrugger gegen den FC Wiesendangen ran. Eine einfach Aufgabe dürfte dies nicht sein, haben sich die Hausherren doch vor 10 Tagen für den Regionalcup-Halbfinal qualifiziert und wollen heute nachlegen. Bemüht, sich an der Spitze dran zu halten, legten jedoch die Gäste einen Start nach Mass ein. Nach gerade einmal 5 Minuten sorgte Danijel Subotic für das 1:0 für Glattbrugg.

In der Folge dauerte es lange, bis weitere Tore fielen. Glattbrugg verwaltete souverän und kam schliesslich in der 72. Minute durch Danijel Subotic zum 2:0, was gleichbedeutend mit der Vorentscheidung war. Fünf Minuten vor Schluss durfte sich dann auch noch Andrej Sevrtovic in die Torschützenliste des Spiels eintragen lassen. Sein Treffer zum 3:0 für den FC Glattbrugg markierte das Endresultat.

FC Gossau - FC Brüttisellen-Dietlikon

Im Oberland-Kracher zwischen dem FC Gossau und Brüttisellen-Dietlikon ging es um viel. Mit einem gelungenen Rückrundenstart hatten die Brüttiseller den FCG vor dem Spiel tabellarisch überholt und wollten auch heute diese Position verteidigen. Entsprechend kampfbetont gestaltete sich die Partie, in der sich die Mannschaften wenig Platz für Ballaktionen boten.

Vielumjubelt war dann schliesslich der Führungstreffer der Gäste, die darauf folgend mit viel Herz verteidigten und sehr lange dagegenhielten. Auch ein Eigenfehler der Gäste, den der FC Gossau eiskalt zum 1:1 ausnutzte, hinderte die Brüttiseller nicht daran, um jeden Ball zu kämpfen.

In der wilden Schlussphase dieses Kampfes belohnten sich, vielleicht mit etwas Glück, die Gastgeber doch noch. Ein aus Sicht des FCB unnötiger Elfmeter brachte die Entscheidung zu Gunsten des FC Gossau, der durch diesen 2:1-Sieg in der Tabelle wieder der beste Oberländer Club ist.

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FC Küsnacht - FC Wald

Küsnacht wollte im gut besuchten Stadion Heslibach nach dem Auswärtssieg bei Phönix Seen nachlegen. Für die Seebuben bleibt jedes Spiel kapital, während Wald weiterhin auf den ersten Sieg der Rückrunde wartet.

Die Hausherren starteten engagiert, ohne klare Chancen zu kreieren. In der 8. Minute verletzte sich Küsnachts Mittelfeldmotor Dedic unglücklich – mit seiner Auswechslung verlor das Spiel der Gastgeber an Struktur, und der FC Wald übernahm das Diktat. In der 22. Minute gingen die Gäste nach einem Eckball in Führung: Ramon Marcon verwertete eine präzise Hereingabe von rechts mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte. Wald hatte die Partie danach im Griff und ging verdient mit 1:0 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff bot sich den Oberländern früh die Chance zum Ausbau der Führung: Ein Handelfmeter in der 46. Minute, Juric scheiterte jedoch mit einem platzierten Schuss an FCK-Torhüter Kai Wettstein. Küsnacht witterte seine Chance, doch die Partie blieb insgesamt auf überschaubarem Niveau. Einzig ein Lattenschuss von Küsnachts Al-Abbadie sorgte für Gefahr.

Mit der Einwechslung des Aussenverteidigers Vincenzo Togni leitete Küsnacht die Wende ein. In der 70. Minute schickte Ionel Doswald Togni, der sich auf links durchsetzte, die Walder Abwehr austanzte und mustergültig auf den nachrückenden Julien Frei zurücklegte. Dieser traf wuchtig zum Ausgleich.

In der Schlussphase drückte der FCK auf den Sieg. Fünf Minuten vor Schluss brachte eine präzise Eckballflanke von Al-Abbadie die Entscheidung: Mattia Spiniello köpfte per Bogenlampe zur vielumjubelten Führung ein. Kurz darauf erhöhte Gian Welti nach einem Solo gegen Torhüter Zeneli auf 3:1. In der Nachspielzeit folgte eine unschöne Szene: FCW-Stürmer Patrik Juric traf Tlili mit hohem Bein im Gesicht. Der Verteidiger musste blutend vom Platz, Juric sah Rot.

Dank zweier Siege in Folge meldet sich der FCK im Kampf um den Ligaerhalt zurück. Wald hingegen muss sich ärgern – eine Partie, die man über 70 Minuten kontrollierte, ging doch noch mit 1:3 verloren.

FC Greifensee - FC Phönix Seen

Nur einen Punkt trennte vor dem Spiel die beiden Mannschaften voneinander. Für Phönix Seen, knapp über dem Strich, und Greifensee, entsprechend knapp darunter, war dieses Spiel wegweisend für den weiteren Saisonverlauf. Der Sieger würde ins sehr enge Mittelfeld vorstossen, während der Verlierer den Blick weiterhin nach hinten werfen muss.

Dem Gastgeber aus Greifensee gelang in diesem Spiel nicht viel. Auch die Bemühungen in der zweiten Halbzeit reichten nicht, um Punkte zu holen. Schlussendlich schafften es die Winterthurer, mit ihrem einzigen Abschluss, durch von Arx in der 59. Minuten den Sieg klarzumachen. Somit bleiben die Greifenseemer unter dem Strich, während Phönix Seen sich etwas Luft verschafft.

FC Bassersdorf - FC Beringen

Auch der FC Bassersdorf war gegen den Tabellenletzten aus dem Kanton Schaffhausen dringend auf Punkte angewiesen, um sich aus dem Strichkampf zu nehmen. Von Beginn an liessen die Hausherren keine Zweifel an einem Sieg aufkommen. Mit einer souveränen Leistung und Toren durch Angelo Compagnino, Janick Duske und Georgije Lavrnja siegten die Gastgeber problemlos mit 3:0.

FC Embrach - SC Veltheim