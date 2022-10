Veltheim im Rausch - Seuzach lässt Zürich City auflaufen 2. Liga, Gruppe 2: 8. Runde

Für einmal eine Schneckenrunde der Spitzenteams in der Zweitliga-Gruppe 2.

Getrennt: Schaffhausen II und Gossau mit Magerkost

Da ist allen voran Leader Schaffhausen II, der gegen Greifensee nicht über ein 1:1 hinaus kam. Valmir Gashi brachte die Munotstädter zwar zunächst auf Kurs (67.), nur wenig später konnte Luca Mercurio aber wieder für die Gäste ausgleichen.

Doch eben: Vom Patzer des FCS wusste die direkte Konkurrenz nicht zu profitieren. So blieb Gossau sogar zum driten Mal in Folge ohne einen Dreier und musste sich gegen Neuling Herrliberg mit einem 0:0 begnügen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FuPa ZH / regional-fussball.ch (@fupa_zuerich)

Spektakulär: Seuzach bremst Zürich City aus

In dieses Bild passt auch die Niederlage des Zürich City SC, der unter dem neuen Trainer Vural Oenen in Seuzach erstmals als Verlierer vom Feld musste.

Besonders spektakulär verlief dabei die Schlussphase. Zuerst traf FCS-Captain Swen Kradolfer sehenswert per Freistoss (77.), dann schien der Aufsteiger aus Zürich doch noch dank Florentino Da Silva spät zu einem Punkt zu kommen. Doch der Gast hatte die Rechnung ohne Silvan Leemann gemacht, der für die Seuzach zum siegbringenden 3:2 in der Nachspielzeit traf.

Mehr zu Seuzach - Zürich City

Mehr Bilder zu Seuzach - Zürich City

Hinter dem Spitzentrio eingereiht haben sich die punktgleichen Veltheim und Dübendorf, die nach einem holprigen Start immer besser in Fahrt kommen.

Getroffen: Cecchini schiesst Bassersdorf im Alleingang ab

Der SCV fertigte dabei Bassersdorf glatt 6:0 ab. Ex-Profi Ramon Cecchini gelang dabei in der ersten Hälfte ein lumpenreiner Hattrick.

Auch in der Folge zeigten die Winterthur wenig Pardon und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus.

Gewendet: Dübendorf dreht nach der Pause auf

Bereits den dritten Erfolg in Serie feierte der FC Dübendorf durch das 3:1 bei Phönix Seen. Dabei waren die Winterthurer kurz vor der Pause durch Altmeister Volkan Aydin zunächst in Führung gegangen. Mit dem Geschehen ganz offenbar nicht ganz zufrieden war FCD-Coach Luca Ferricchio, da er gleich Wechsel für die zweite Hälfte vornahm.