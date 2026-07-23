 2026-07-23T06:38:08.609Z

Transfers

Veltheim holt Verstärkung von Konkurrenz - Aderlass in Dübendorf

Transferübersicht: 2. Liga, Gruppe 2

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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2. Liga, Gruppe 2
Bassersdorf
Brüttisellen
FC Embrach
FC Gossau ZH

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

FC Bassersdorf
Trainer: Christian Pandiani
Zugänge: Ardit Merdzani (FC Bassersdorf II), Liam Bachmann (FC Seefeld), Yves Nützi (FC Bülach II)
Abgänge: Iasonas Panagiotoulas (FC Dietikon), Timon Zech (MTV Berg/Würmsee/GER)

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FC Brüttisellen-Dietlikon
Trainer: Zahir Idrizi
Zugänge:
Abgänge: Menderes Ajdini (SV Höngg), Nour Dekhili (SC Veltheim)

FC Bülach
Trainer: Daniel Bernhardsgrütter
Zugänge: Thomas Kargbo (SV Schaffhausen), Bekim Bushati (FC Kloten), Silvano Kessler (FC Kloten), Lum Thaqi (FC Kloten), Lirim Etemi (SV Rümlang)
Abgänge: Rosario Filippone (FC Seefeld), Nemanja Petrovic (FC Wettswil-Bonstetten), Tim Bossart (FC Schötz), Gian Forrer (FC Uster)

FC Dübendorf
Trainer: Alis Murati
Zugänge: Fatjon Alidemaj (FC Töss)
Abgänge: Rafael Bräm (FC Red Star Zürich), Labinot Bytyci (Zürich City SC), Lorenzo Giorgi (FC Kosova), Nino Simic (FC Srbija ZH), Dionis Ramaj (Zürich City SC), Severin Burkart (FC Greifensee), Adam Radi (SV Höngg), Jannis Gil (FC Embrach)

FC Embrach
Trainer: Igor Drmic
Zugänge: Miguel Angelo Ramiro (FC Beringen), Sino D Aversa (FC Töss), Jannis Gil (FC Dübendorf)
Abgänge:

FC Gossau ZH
Trainer: Andreas Häsler
Zugänge: Sydney Brandstätter (FC Männedorf), Liam Eichelberger (FC Dübendorf Nachwuchs)
Abgänge:

FC Greifensee
Trainer: Gabor Gerstenmaier
Zugänge: Severin Burkart (FC Dübendorf)
Abgänge: Axel Jean Iten (FC Dietikon)

FC Herrliberg
Trainer: Oscar Barreiro
Zugänge: Norbu Drongshar (FC Herrliberg II), Enea Scot (FC Herrliberg II)
Abgänge: Deni Ochchaev (FC Wallisellen III), Marc Furrer (Rücktritt), Noel Lauener (Pause)

FC Niederweningen
Trainer: Sven Willimann
Zugänge: Jonatan Tomeo (FC Dietikon II), Noel Mathys (FC Niederweningen)
Abgänge: Nico Bucher (FC Niederweningen II), Robin Wick (FC Niederweningen II), Denis Videcnik (Pause)

FC Oberwinterthur
Trainer: Naim Delijaj
Zugänge: Remo Spiegelberg (FC Elgg), Eliron Berisha (FC Thayngen)
Abgänge: Eros Henrique De Araujo (FC Effretikon)

FC Pfäffikon ZH
Trainer: Urs Wolfensberger
Zugänge: Diogo Chitas Da Rocha (FC Brüttisellen-Dietlikon II), Shiloh Alistair Shongo (FC Regensdorf Nachwuchs)
Abgänge: Dominik Buchs (FC Pfäffikon ZH II)

FC Wald
Trainer:
Zugänge:
Abgänge:

FC Wiesendangen
Trainer: Sokol Maliqi
Zugänge: Cyril Dietz (zuletzt FC Seuzach), Pascal Unterberger (FC Wiesendangen II)
Abgänge: John Leu (Pausiert Kreuzbandriss), Timon Welwolo (Pause), Gian Meili (Pause), Yves Nobs (Rücktritt), Florin Keller (FC Wiesendangen II)

SC Veltheim
Trainer: Richard Oswald
Zugänge: Nour Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)
Abgänge: Siem Amanuel (FC Töss), Sven Buchmann (Rücktritt), Victor Martin (FC Phönix Seen), Marvin Rutschmann (Rücktritt), Diego Damien Vargas (Rücktritt), Marco Barreira Assuncao (FC Seuzach), Fabio Lauria (Pause), Jonas Duske (FC Witikon)

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