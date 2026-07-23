Veltheim holt Verstärkung von Konkurrenz - Aderlass in Dübendorf

FC EmbrachTrainer:
Igor DrmicZugänge:
Miguel Angelo Ramiro (FC Beringen), Sino D Aversa (FC Töss), Jannis Gil (FC Dübendorf)Abgänge:FC Gossau ZHTrainer:
Andreas HäslerZugänge:
Sydney Brandstätter (FC Männedorf), Liam Eichelberger (FC Dübendorf Nachwuchs)Abgänge:FC GreifenseeTrainer:
Gabor GerstenmaierZugänge:
Severin Burkart (FC Dübendorf)Abgänge:
Axel Jean Iten (FC Dietikon) FC HerrlibergTrainer:
Oscar BarreiroZugänge:
Norbu Drongshar (FC Herrliberg II), Enea Scot (FC Herrliberg II)Abgänge:
Deni Ochchaev (FC Wallisellen III), Marc Furrer (Rücktritt), Noel Lauener (Pause)FC NiederweningenTrainer:
Sven WillimannZugänge:
Jonatan Tomeo (FC Dietikon II), Noel Mathys (FC Niederweningen) Abgänge:
Nico Bucher (FC Niederweningen II), Robin Wick (FC Niederweningen II), Denis Videcnik (Pause) FC OberwinterthurTrainer:
Naim DelijajZugänge:
Remo Spiegelberg (FC Elgg), Eliron Berisha (FC Thayngen) Abgänge:
Eros Henrique De Araujo (FC Effretikon) FC Pfäffikon ZHTrainer:
Urs WolfensbergerZugänge:
Diogo Chitas Da Rocha (FC Brüttisellen-Dietlikon II), Shiloh Alistair Shongo (FC Regensdorf Nachwuchs)Abgänge:
Dominik Buchs (FC Pfäffikon ZH II) FC WaldTrainer: Zugänge:Abgänge:FC WiesendangenTrainer:
Sokol MaliqiZugänge:
Cyril Dietz (zuletzt FC Seuzach), Pascal Unterberger (FC Wiesendangen II)Abgänge:
John Leu (Pausiert Kreuzbandriss), Timon Welwolo (Pause), Gian Meili (Pause), Yves Nobs (Rücktritt), Florin Keller (FC Wiesendangen II) SC VeltheimTrainer:
Richard OswaldZugänge:
Nour Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)Abgänge:
Siem Amanuel (FC Töss), Sven Buchmann (Rücktritt), Victor Martin (FC Phönix Seen), Marvin Rutschmann (Rücktritt), Diego Damien Vargas (Rücktritt), Marco Barreira Assuncao (FC Seuzach), Fabio Lauria (Pause), Jonas Duske (FC Witikon)
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