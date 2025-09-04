Veltheim gewinnt nächstes Spiel und ist weiterhin auf Kurs

Vier Mannschaften starten mit der Maximalpunktzahl in die Runde, während wiederum vier weitere auf ihren ersten Punktgewinn warten.

Nach zwei gespielten Runden geht es in der Liga nun Schlag auf Schlag. Am Mittwoch- und Donnerstagabend wurde die dritte Runde ausgetragen.

FC Herrliberg - FC Stäfa

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Gossau

FC Phönix Seen - FC Greifensee

FC Wiesendangen - FC Glattbrugg

SC Veltheim - FC Embrach

Zum Auftakt der 3. Runde der 2. Liga Gruppe 2 lud der SC Veltheim zum ersten Spitzenspiel dieser Saison. Mit der Heimmannschaft und dem FC Embrach standen sich zwei Equipen ohne Verlustpunkte gegenüber. Dennoch lag die Favoritenrolle bereits vor dem Spiel bei den Winterthurern.

Der SCV wurde dieser auch unmittelbar nach Spielbeginn gerecht: Bereits in der 4. Minute erzielte Dennis Bagnato das 1:0. Eine gute Viertelstunde später sorgte Kapitän Michienzi für das 2:0. Für einen kurzen Moment wirkte es, als hätte Veltheim alles unter Kontrolle. Doch schon unmittelbar nach Wiederanpfiff in der 21. Minute verkürzte Hueber für Embrach. Die Gäste kämpften wacker, doch Veltheim hat mit Bagnato einen Spieler in seinen Reihen, der in einer vorzüglichen Frühform steckt. In der 36. Minute stellte er mit seinem 3:1 den alten Vorsprung wieder her.

Auch nach der Pause hatte der 27-Jährige noch nicht genug. Nach etwas mehr als einer Stunde sorgte sein 4:1 für klare Verhältnisse. Für Bagnato war dies bereits das 6. Saisontor. So brachten die Blauen ihren Vorsprung souverän über die Zeit und nutzten die Gelegenheit, einigen jungen Eigengewächsen wertvolle Einsatzminuten zu geben. Für den Schlusspunkt sorgte schliesslich der erst 18-jährige Luca Herrmann, der wenige Minuten vor dem Abpfiff zum 5:1 traf.

Bereits nach den ersten Spielen untermauert Veltheim damit seine Ambitionen eindrucksvoll: Mit einer starken Tordifferenz von 13:3 grüsst die Mannschaft von der Tabellenspitze.

