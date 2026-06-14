Veltheim gewinnt Derby - Küsnacht steigt ab 2. Liga, Gruppe 2: 25. Runde von Yannick van Buul · Heute, 22:57 Uhr · 0 Leser

Gegen Derby-Gegner Veltheim ist kein Kraut gewachsen. Phönix Seen verliert mit 0:3 und ist im Kampf um den Klassenerhalt auf Schützenhilfe angewiesen. – Foto: David Schweizer

Das Rennen um die Meisterschaft und den Aufstieg ist bereits entschieden. So stand die zweitletzte Runde der Saison 25/26 in der Zweitliga-Gruppe 2 gänzlich im Zeichen des Abstiegskampfs.

Die Resultate im Schnelldurchlauf FC Gossau 3:3 FC Stäfa FC Küsnacht 2:3 FC Brüttisellen-Dietlikon

FC Wald 1:1 FC Wiesendangen FC Embrach 1:4 FC Herrliberg

FC Phönix Seen 0:3 SC Veltheim FC Greifensee 2:0 FC Beringen FC Glattbrugg 2:1 FC Bassersdorf FC Gossau - FC Stäfa Sechs Tage nach den ausgiebigen Feierlichkeiten zum Aufstieg in die 2. Liga interregional war der FC Stäfa zu Gast im Zürcher Oberland, beim FC Gossau. Die Gossauer selbst dürfen sich auch über eine gelungene Saison freuen, blieb man dem Abstiegsstrudel doch weitestgehend fern. Das Spiel startete denkbar gut für die Mannen vom See. Nach nur zwei Minuten lancierte Stäfa-Topscorer Marco Ruckstuhl mit seinem Treffer zum 1:0 eine torreiche erste Halbzeit. Danach mussten sich die Zuschauer zunächst etwas gedulden. Nach dem frühen Tor dauerte es eine halbe Stunde, bis die Gossauer reagieren konnten. Ein Foulspiel im Strafraum brachte den Hausherren einen Elfmeter, den Lukas Müller zum 1:1 verwandelte. Nur wenig später folgte die Reaktion der Gäste. Wieder war es Marco Ruckstuhl, der mit seinem nun 17. Saisontor zum 2:1 traf und seine Farben so wieder in Führung brachte. Die erste Halbzeit sollte jedoch noch nicht vorbei sein. In der 45. Minute sowie zwei Zeigerumdrehungen später drehten die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff das Spiel. Jonas Müller und Riley Christen waren die beiden Torschützen. Nach der Pause waren die Gäste bemüht, den Ausgleich zu erzielen, und so kam es, dass Michael Rasonyi in der 58. Minute zum 3:3 traf. Trotz Elfmeter in der Nachspielzeit, den der FC Stäfa nicht nutzen konnte, blieb der Spielstand bis zum Schluss bei diesem 3:3-Unentschieden. FC Küsnacht - FC Brüttisellen-Dietlikon Mit dem Spektakel-Sieg gegen Beringen in der vergangenen Woche hatten sich die Küsnachter im Kampf um den Klassenerhalt noch ein letztes Quäntchen Hoffnung verschafft. Um den Abstieg abzuwenden, bräuchte es jedoch gegen Brüttisellen-Dietlikon auf dem heimischen Heslibach einen Sieg. Entsprechend mutig starteten die Gastgeber in die Partie. Nach gerade einmal zwei Minuten legte Andri Holenweger auf Leopold Gazic auf, der zum 1:0 einschieben konnte. Der gewünschte Aufwind durch dieses frühe Tor blieb jedoch gänzlich aus. Schon in der 5. Minute trafen die Brüttiseller dank Muhamed Berisha zum 1:1, was gleichzeitig das Pausenresultat bedeutete. In der zweiten Halbzeit waren es die Gastgeber aus Küsnacht, die wieder vorlegten. Eine Kopie des ersten Tores, diesmal abgelegt durch Javen Richterich und eingeschoben durch Gian Welti, brachte die 2:1-Führung. Die Schlussphase der Partie gehörte dann den Gästen, die selbst mit einem Sieg den Klassenerhalt feiern würden. Diesem Sieg kamen die Brüttiseller in der 83. Minute etwas näher, als Joel Evangelisti zum 2:2 traf. In der Nachspielzeit kam es knüppeldick für die Küsnachter. Brüttisellens Christian Buanda erzielte das 2:3 aus Sicht des FCK und besiegelte so deren Abstieg. Der FCB schafft den Klassenerhalt und spielt nächste Saison einmal mehr in der 2. Liga, während der FCK bereits nach einer Saison den Gang zurück in die 3. Liga antreten muss. FC Wald - FC Wiesendangen

Wald und Wiesendangen trennen sich mit 1:1. Der Punkt und die Resultate der Konkurrenz besiegeln den Klassenerhalt für Wisi. – Foto: Ramon Fritschi

Während der Aufsteiger aus Wald seine gute Saison mit dem Klassenerhalt krönen konnte, ging es für "Wisi" in diesem Spiel darum, sich selbst auch rechnerisch vom Abstieg zu entfernen. Und genau dieses Unterfangen sollte schlussendlich auf gelingen. Tobias Meli erzielte in der 9. Minute das 1:0 für Wiesendangen, wobei die Gastgeber bis zum Schluss den 1:1-Ausgleich markieren konnten. Durch gütige Mithilfe der Konkurrenz reicht dieses Unentschieden dem FC Wiesendangen, um den Klassenerhalt zu feiern. FC Embrach - FC Herrliberg

Embrach verliert mit 1:4 gegen Herrliberg, schafft aber dank Schützenhilfe den Klassenerhalt vorzeitig. – Foto: Taulant Gjukaj