Veltheim gewinnt auch Spitzenspiel - Stäfa bleibt dran

An diesem regnerischen und frischen Wochenende ging die siebte Runde der Zweitliga-Gruppe 2 über die Bühne und bot uns einiges an Spannung. Veltheim lud den FC Herrliberg zum Spitzenspiel ein und das Verfolgerduo Stäfa und Glattbrugg hatten so die Chance, sich in der Spitze festzusetzen.

FC Wiesendagen - FC Beringen

Der 7. Spieltag wurde am Freitagabend aufgrund der am Wochenende stattfindenden Dorfchilbi in Wiesendangen eröffnet. Der noch punktlose Aufsteiger aus dem Kanton Schaffhausen gastierte bei der von Ex-Super-League-Spieler Sokol Maliqi trainierten Mannschaft aus der Winterthurer Vorortgemeinde.

Für Favorit Wiesendangen entwickelte sich die Partie zu einer zähen Angelegenheit. Beringen stand tief, der FCW erspielte sich kaum zwingende Torchancen. Nach einer Viertelstunde ertönte plötzlich ein Pfiff auf dem Sportplatz Rietsamen: Elfmeter für Wiesendangen. Der erfahrene Deny Huber liess sich nicht zweimal bitten und erzielte das Tor des Tages.

Beim Stand von 1:0 blieb es bis zum Schlusspfiff. Beringen steckt weiter am Tabellenende fest, während der FCW seinen Platz im Tabellenmittelfeld festigt.

FC Küsnacht - FC Glattbrugg

Glattbrugg gilt als eine der bisher grössten Überraschung der Saison 2025/26. Mit 13 Punkten stand das Team vor dem 7. Spieltag auf Rang vier der Tabelle, direkt hinter dem Spitzentrio, und ging folglich als Favorit gegen Küsnacht ins Spiel. Die Seebuben hatten zuvor aus sechs Partien erst einen Punkt geholt.

Küsnacht startete im heimischen Heslibach dennoch druckvoll in die Partie. Bereits nach fünf Minuten scheiterte Vincenzo Togni mit seinem Abschluss am stark reagierenden Torhüter Cheikh Ndiaye Camara. Wenige Augenblicke später ertönte nach einem Durcheinander im FCK-Strafraum der Pfiff: Elfmeter für Glattbrugg. Kushtrim Mataj liess sich die Chance nicht entgehen und verwandelte souverän.

In der Folge verlief das Spiel lange ausgeglichen. Während Küsnacht jedoch kaum zwingend vors Tor kam, zeigte sich Glattbrugg eiskalt. Mit drei Treffern kurz vor der Pause durch Chapaduka, Kaya und Subotic war die Partie praktisch entschieden.

Ratlos fragten sich die FCK-Spieler auf dem Weg in die Kabine, wie das 0:4 zustande gekommen war. Die umformierte, sehr junge Abwehr war trotz guter Ansätze wohl nicht bereit für die abgeklärten Routiniers der 2. Liga.

In der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr viel. Küsnacht stemmte sich tapfer gegen die Niederlage, während Glattbrugg das Resultat souverän verwaltete. Nach dem Schlusspfiff konnten die Gäste zufrieden sein – dank des Sieges klettern sie auf den 3. Tabellenplatz.

SC Veltheim - FC Herrliberg

Mit grosser Spannung wurde das Spitzenspiel der Zweitliga-Gruppe 2 erwartet: Tabellenführer Veltheim empfing den ersten Verfolger Herrliberg. Einen klaren Favoriten gab es im Vorfeld kaum – der SCV war zwar noch verlustpunktlos, doch auch der FCH konnte auf eine eingespielte, intakte Mannschaft zählen. Das Spitzenspiel sollte halten, was es versprach.

In den Anfangsminuten boten sich beiden Teams gute Chancen. Als sich alle bereits mit einem 0:0 zur Pause abgefunden hatten, ertönte plötzlich des Schiedsrichters Pfeife. Handspiel im FCH-Strafraum – Elfmeter für den SCV. Cecchini verwandelte humorlos.

Nach der Pause drückten die Gäste auf den Ausgleich. In der 58. Minute traf Gamboni mit einem sehenswerten Schlenzer zum verdienten 1:1 – zugleich ein Weckruf für Veltheim. Der Tabellenführer übernahm wieder die Kontrolle, und erneut war es Spielmacher Cecchini, der sein Team mit dem 2:1 in Führung brachte. Spätestens jetzt verwandelte sich das Flüeli in ein Tollhaus.

Herrliberg warf nochmals alles nach vorne, doch die Klasse des Ex-Super-League-Profis Cecchini zeigte sich ein drittes Mal an diesem Abend: In der 89. Minute sorgte er mit seinem herrlichen Schlenzer für das 3:1. Herrlibergs Anschlusstor in der Nachspielzeit durch Lauener kam zu spät.

Die zahlreichen Fans feierten den Sieg der Blauen ausgelassen. Der SCV bleibt mit 21 Punkten aus sieben Spielen ungeschlagener Tabellenführer, während Herrliberg auf Rang vier abrutscht. So langsam stellt sich die Frage, wer dieses Veltheim stoppen kann.

FC Greifensee - FC Embrach