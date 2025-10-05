Veltheim gewinnt auch Spitzenspiel - Stäfa bleib dran

An diesem regnerischen und frischen Wochenende ging die siebte Runde der Zweitliga-Gruppe 2 über die Bühne und bot uns einiges an Spannung. Veltheim lud den FC Herrliberg zum Spitzenspiel ein und das Verfolgerduo Stäfa und Glattbrugg hatten so die Chance, sich in der Spitze festzusetzen.

FC Wiesendagen - FC Beringen

Der 7. Spieltag wurde am Freitagabend aufgrund der am Wochenende stattfindenden Dorfchilbi in Wiesendangen eröffnet. Der noch punktlose Aufsteiger aus dem Kanton Schaffhausen gastierte bei der von Ex-Super-League-Spieler Sokol Maliqi trainierten Mannschaft aus der Winterthurer Vorortgemeinde.

Für Favorit Wiesendangen entwickelte sich die Partie zu einer zähen Angelegenheit. Beringen stand tief, der FCW erspielte sich kaum zwingende Torchancen. Nach einer Viertelstunde ertönte plötzlich ein Pfiff auf dem Sportplatz Rietsamen: Elfmeter für Wiesendangen. Der erfahrene Deny Huber liess sich nicht zweimal bitten und erzielte das Tor des Tages.

Beim Stand von 1:0 blieb es bis zum Schlusspfiff. Beringen steckt weiter am Tabellenende fest, während der FCW seinen Platz im Tabellenmittelfeld festigt.

FC Küsnacht - FC Glattbrugg

Glattbrugg gilt als eine der bisher grössten Überraschung der Saison 2025/26. Mit 13 Punkten stand das Team vor dem 7. Spieltag auf Rang vier der Tabelle, direkt hinter dem Spitzentrio, und ging folglich als Favorit gegen Küsnacht ins Spiel. Die Seebuben hatten zuvor aus sechs Partien erst einen Punkt geholt.

Küsnacht startete im heimischen Heslibach dennoch druckvoll in die Partie. Bereits nach fünf Minuten scheiterte Vincenzo Togni mit seinem Abschluss am stark reagierenden Torhüter Cheikh Ndiaye Camara. Wenige Augenblicke später ertönte nach einem Durcheinander im FCK-Strafraum der Pfiff: Elfmeter für Glattbrugg. Kushtrim Mataj liess sich die Chance nicht entgehen und verwandelte souverän.

In der Folge verlief das Spiel lange ausgeglichen. Während Küsnacht jedoch kaum zwingend vors Tor kam, zeigte sich Glattbrugg eiskalt. Mit drei Treffern kurz vor der Pause durch Chapaduka, Kaya und Subotic war die Partie praktisch entschieden.

Ratlos fragten sich die FCK-Spieler auf dem Weg in die Kabine, wie das 0:4 zustande gekommen war. Die umformierte, sehr junge Abwehr war trotz guter Ansätze wohl nicht bereit für die abgeklärten Routiniers der 2. Liga.

In der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr viel. Küsnacht stemmte sich tapfer gegen die Niederlage, während Glattbrugg das Resultat souverän verwaltete. Nach dem Schlusspfiff konnten die Gäste zufrieden sein – dank des Sieges klettern sie auf den 3. Tabellenplatz.

SC Veltheim - FC Herrliberg

Mit grosser Spannung wurde das Spitzenspiel der Zweitliga-Gruppe 2 erwartet: Tabellenführer Veltheim empfing den ersten Verfolger Herrliberg. Einen klaren Favoriten gab es im Vorfeld kaum – der SCV war zwar noch verlustpunktlos, doch auch der FCH konnte auf eine eingespielte, intakte Mannschaft zählen. Das Spitzenspiel sollte halten, was es versprach.

In den Anfangsminuten boten sich beiden Teams gute Chancen. Als sich alle bereits mit einem 0:0 zur Pause abgefunden hatten, ertönte plötzlich des Schiedsrichters Pfeife. Handspiel im FCH-Strafraum – Elfmeter für den SCV. Cecchini verwandelte humorlos.

Nach der Pause drückten die Gäste auf den Ausgleich. In der 58. Minute traf Gamboni mit einem sehenswerten Schlenzer zum verdienten 1:1 – zugleich ein Weckruf für Veltheim. Der Tabellenführer übernahm wieder die Kontrolle, und erneut war es Spielmacher Cecchini, der sein Team mit dem 2:1 in Führung brachte. Spätestens jetzt verwandelte sich das Flüeli in ein Tollhaus.

Herrliberg warf nochmals alles nach vorne, doch die Klasse des Ex-Super-League-Profis Cecchini zeigte sich ein drittes Mal an diesem Abend: In der 89. Minute sorgte er mit seinem herrlichen Schlenzer für das 3:1. Herrlibergs Anschlusstor in der Nachspielzeit durch Lauener kam zu spät.

Die zahlreichen Fans feierten den Sieg der Blauen ausgelassen. Der SCV bleibt mit 21 Punkten aus sieben Spielen ungeschlagener Tabellenführer, während Herrliberg auf Rang vier abrutscht. So langsam stellt sich die Frage, wer dieses Veltheim stoppen kann.

FC Greifensee - FC Embrach

Mit Greifensee und Embrach trafen zwei Teams aufeinander, deren Stärken eher in der Defensive liegen. Zwischen den beiden Equipen aus dem Tabellenmittelfeld entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Nach den ersten 45 Minuten stand es 0:0.

In der 73. Minute brachte Sandro Huber die Embracher in Führung. Greifensee versuchte zu reagieren, lief jedoch immer wieder in gefährliche Konter. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Huber nach einem weiteren Konter alles klar und erzielte das 0:2. Dank seiner Doublette feierte der FCE den zweiten Sieg in Serie und Greifensee dürfte die Niederlage ärgern, waren sie doch über weite Strecken die bessere Mannschaft in diesem Spiel.

FC Wald - FC Gossau

Der Aufsteiger aus Wald darf auf einen gelungenen Einstand in die 2. Liga zurückblicken und konnten sich in der Tabellenmitte etablieren. Im Oberland-Derby soll nun auch die klare Niederlage von letzter Woche vergessen gemacht werden.

Das das Heimteam auf Wiedergutmachung aus ist, konnte man durchaus sehen. Munter spielte man nach vorne, wodurch auch einige gute Möglichkeiten entstanden. Wegen mangelhafter Chancenverwertung benötigte es einen Verteidigerfehler der Gossauer um schlussendlich zum 1:0 Pausenstand zu kommen.

Nach der Pause sorgte dann Jaromir Diggelman für das 2:0 und seinen persönlichen Doppelpack. Da der FC Wald das 3:0 aus kürzer Distanz verpassen, und Gossau in der Schlussphase per Penalty noch zum Anschlusstreffer kommt, blieb die Partie spannend. Schlussendlich aber gewinnt Wald mit 2:1 rangiert somit in der oberen Tabellenhälfte, während Gossau zum vierten Mal in Folge verliert und im nächsten Spiel gegen Küsnacht dringend Punkte braucht.

FC Phönix Seen - FC Bassersdorf

Für beide Mannschaften verlief die Saison bislang mittelmässig nach Wunsch. Je zwei Siege standen den Teams vor dieser Runde zu Buche und ein weiterer im Direktduell wäre wichtig gewesen, um nicht in den unteren Tabellenregionen zu bleiben.

Die Partie gestaltete sich erwartungsgemäss ausgeglichen und steuerte auf eine torlose erste Halbzeit zu, bis Georgije Lavrnja kurz vor der Pause mittels Elfmeters zum 1:0 für die Gäste traf. Gut eine Viertelstunde nach der Pause konnten die Winterthurer durch Tobias von Arx ausgleichen und nach einer roten Karte für die Gäste und verwandeltem Penalty in der 73. Minute doch noch den 2:1 Sieg bejubeln.

Phönix Seen setzt mit ihrem (wettbewerbsübergreifend) dritten Sieg in Folge ihre gute Form fort, während Bassersdorf die dritte Liga-Niederlage in Folge absetzte und weiterhin auf der Stelle bleibt.

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Stäfa

Das Spitzenspiel zwischen Veltheim und Herrliberg bot dem FC Stäfa die optimale Möglichkeit, Punkte gut zu machen auf einen, oder gar beide Konkurrenten um den Aufstieg. Das Schlussresultat von 3:1 deutet auf eine souveräne Sache der Gäste hin, das Spiel aber hätte mehrmals in eine andere Richtung gehen können.

Insgesamt wusste der FC Brüttisellen-Dietlikon gegen Stäfa gut mitzuhalten und konnte so einen Rückstand kurz vor der Pause durch Berisha noch ausgleichen. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Brüttisellen-Dietlikon durchaus die Chancen, Tore zu schiessen, liessen aber die Überzeugung vermissen und verlor nach Treffern von Krammer in der 54. und Kelterborn in der 70. Minute mit 3:1. In der 64. Minute hätte sich das Blatt noch wenden können, als Stäfa-Torwart Dennis Brecher mit Rot des Feldes verwiesen wurde. Eine Reaktion gelang jedoch nicht mehr und der FC Stäfa bleib somit mit 3 Punkten Rückstand an Veltheim dran.

So geht's weiter

Die Spiele der 8. Runde im Überblick:

Samstag 11.10

FC Gossau - FC Küsnacht

FC Beringen - SC Veltheim

FC Glattbrugg - FC Greifensee

FC Herrliberg - FC Phönix Seen

Sonntag 12.10

FC Bassersdorf - FC Wald

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Wiesendangen

FC Stäfa - FC Embrach

