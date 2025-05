Veltheim baut aus, Lucky Punch in Seen, Töss und Thayngen steigen ab

Last-Minute-Treffer rettet Seen

Strichkampf in Seen. Vor der Partie trennten die beiden Teams noch sechs Punkte. Der FC Phönix Seen mit 24 Zählern auf dem 10. Zwischenrang über der Linie. Die Gäste des FC Embrach mit 18 Punkten unter dem Strich auf dem 12. Rang. Embrach hatte die Möglichkeit mit einem Auswärtserfolg zu Seen und Glattbrugg aufzuschliessen. Damit wäre der Strichkampf fünf Runden vor Schluss noch einmal so richtig lanciert.



Das Heimteam hatte aber etwas dagegen und ging bereits in der 3. Minute in Führung. Francesco Cirillo verwertete einen Eckball per Kopf und sorgte für ein zwischenzeitliches Neun-Punkte-Polster auf Embrach. Die Gäste reagierten kurz vor Ende der ersten Hälfe. Ruben Paradiso verwertete einen direkten Freistoss zum Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.



Es entwickelte sich eine attraktive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Jeder Treffer würde eine Mannschaft ihrem Ziel näherbringen. Die beste Möglichkeit zu Beginn der zweiten Hälfte bot sich Embrachs Sandro Huber, als dieser allein aufs Tor ziehend, den Ball knapp am Pfosten vorbei schob. In der 77. Minute machte es Mischa Riesen besser und drehte die Partie zu Gunsten der Gäste. Embrach hielt die Führung bis zur 90. Minute. Der Schiedsrichter zeigte vier Minuten Nachspielzeit an. Würden die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit bringen oder gelänge dem Heimteam der Lucky Punch? Letzteres. Tobias Von Arx erzielte in der 92. Minute den viel umjubelten Ausgleichstreffer.

Für Seen bleibt der Abstand bei sechs Punkten auf den Strich. Embrach konnte auf Glattbrugg um einen Zähler verkürzen.



Punkteteilung auf dem Rietsamen

Duell im oberen Mittelfeld: Der fünfplatzierte FC Wiesendangen traf auf den sechstplatzierten FC Greifensee. In der Hinrunde konnte der FCW das letzte Aufeinandertreffen mit 2:0 für sich entscheiden. Die Partie auf dem Rietsamen endete mit einem 2:2-Unentschieden.



Nachdem die erste Hälfte torlos endete, fielen im zweiten Durchgang vier Treffer. Die Gäste legten in der 53. Minute durch Alec Wegmann vor und doppelten in der 67. Minute durch Tobias Niklaus nach. Doch das Heimteam tat es dem Gegner gleich und egalisierte die Partie mit einem Doppelschlag. In der 75. Minute gelang Deny Huber der Anschluss und fünf Minuten später glich Fabian Meli das Spiel aus.