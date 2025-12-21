Velten triumphiert beim Borgsdorfer Budenzauber

Ein langer Hallenabend, acht ambitionierte Mannschaften und ein Modus ohne Schonfrist: Der DVAG Knospe Cup der Frauen hat am heutigen Sonntag die Borgsdorfer Sporthalle in eine Bühne des intensiven Hallenfußballs verwandelt. Gespielt wurde mit Rundum-Bande, zehn Minuten pro Partie, begleitet von hohem Tempo und klaren Entscheidungen. Am Ende setzte sich der SC Oberhavel Velten durch und krönte sich nach einem überzeugenden Finalauftritt gegen die SG Blau-Weiß Beelitz zum Turniersieger.

Ein Turnier im Zeichen der Offenheit Der DVAG Knospe Cup war eingebettet in die Turniertage des FSV Forst Borgsdorf und folgte einem klaren Gedanken: Frauenfußball sichtbar machen und für alle zugänglich gestalten. Die Rundum-Bande prägte das Spielbild von Beginn an und ließ kaum Unterbrechungen zu. Der Ball blieb im Spiel, das Tempo hoch, die Intensität über den gesamten Abend spürbar.

Der Modus fordert von der ersten Minute an

Acht Teams traten in zwei Vierergruppen an. Die Spielzeit von zehn Minuten pro Begegnung ließ keine Anlaufphase zu. Fehler wirkten sofort, Führungstore veränderten die Statik eines Spiels unmittelbar. Nach der Gruppenphase folgten Halbfinals, Platzierungsspiele und das Finale, das den sportlichen Schlusspunkt setzte.

Gruppe A entwickelt früh klare Konturen

In Gruppe A setzten sich die SG Blau-Weiß Beelitz und der FSV Lok Eberswalde durch. Beelitz überzeugte mit drei Siegen und einem deutlichen Torverhältnis von 10:2. Der 7:0-Erfolg gegen den FSV Forst Borgsdorf unterstrich die offensive Durchschlagskraft. Eberswalde blieb punktgleich, musste sich jedoch im direkten Vergleich geschlagen geben. Dahinter folgten Borgsdorf und die SG FV Wandlitz/FSV Basdorf, die trotz einzelner Achtungserfolge den Sprung ins Halbfinale verpassten.

Gruppe B: Wachow/Tremmen mit maximaler Ausbeute

Die Gruppe B wurde vom FSV 1950 Wachow/Tremmen dominiert. Drei Spiele, drei Siege und 15 erzielte Tore bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Der SC Oberhavel Velten folgte mit sechs Punkten auf Rang zwei und bewies dabei defensive Stabilität. Die Falkenthaler Füchse sicherten sich Rang drei, während Viktoria Brandenburg ohne Punktgewinn blieb.

Halbfinals mit unterschiedlichen Gesichtern

Die Halbfinals brachten zwei sehr unterschiedliche Spiele. Der SC Oberhavel Velten setzte sich gegen den FSV Lok Eberswalde nach Neunmeterschießen durch und zeigte in den entscheidenden Momenten die größere Ruhe. Die SG Blau-Weiß Beelitz gewann ihr Halbfinale gegen den FSV 1950 Wachow/Tremmen mit 3:2 und stoppte damit den bis dahin makellosen Lauf des Gruppensiegers.

Platzierungsspiele bringen klare Entscheidungen

In den Platzierungsspielen zeigte sich noch einmal die Breite des Teilnehmerfeldes. Wandlitz/Basdorf gewann das Spiel um Platz sieben gegen Viktoria Brandenburg, die Falkenthaler Füchse sicherten sich Rang fünf gegen den FSV Forst Borgsdorf. Diese Spiele hielten die Intensität des Abends hoch und gaben allen Teams einen sportlich sauberen Abschluss.

Das Spiel um Platz drei als Kraftprobe

Im Spiel um Platz drei trafen der FSV Lok Eberswalde und der FSV 1950 Wachow/Tremmen aufeinander. Eberswalde entschied die Partie mit 1:0 für sich und belohnte sich für einen konzentrierten Turnierauftritt mit einem Platz auf dem Podium.

Finale: Velten setzt sich durch

Das Finale zwischen dem SC Oberhavel Velten und der SG Blau-Weiß Beelitz brachte die Entscheidung um den Turniersieg. Velten gewann mit 3:1 und bestätigte seine starke Leistung aus der Gruppenphase und dem Halbfinale.

Ein würdiger Abschluss eines intensiven Hallenabends

Der DVAG Knospe Cup der Frauen bot alles, was Hallenfußball auszeichnet: hohes Tempo, enge Entscheidungen und eine spürbare Emotionalität. Der SC Oberhavel Velten sicherte sich den Turniersieg, doch auch Beelitz, Eberswalde und Wachow/Tremmen prägten den Abend nachhaltig. Der FSV Forst Borgsdorf setzte mit diesem Turnier einen sichtbaren und wertschätzenden Schlusspunkt unter den Budenzauber des Wochenendes.