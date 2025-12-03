Vellmars Zehner blüht auf

„Der Sieg hat sich nach den letzten Spielen angekündigt. Wir haben extrem viel investiert, da wirst du irgendwann belohnt“, sagt der duale Student, der seine komplette Jugend bei Hessen Kassel verbracht hat. Porada sieht einen entscheidenden Grund für seine Leistungen in seiner neuen Rolle. „Ich darf zum ersten Mal im Herrenbereich auf der Zehn spielen – meiner Lieblingsposition. Das Trainerteam gibt mir viele Freiheiten, solange ich gegen den Ball arbeite. Dazu kommt: Unsere Offensive ist extrem stark, da profitiert jeder von jedem.“

Trotz des Erfolgs bleibt der Tabellenblick angespannt. „Die Lage ist nicht rosig, aber wir haben als junge Mannschaft brutal viel gelernt. Die Stimmung ist nie gekippt, jetzt erst recht nicht. Wir haben es komplett selbst in der Hand – und ich bin überzeugt, dass die Rückrunde deutlich besser wird.“ Nach einem kurzen Abstecher nach Baunatal ist Porada zurück in Vellmar – eine Entscheidung, die sich auszahlt. „In Baunatal waren top Charaktere, aber es hat an Vertrauen gefehlt. Ohne Vertrauen spielt man nicht frei. Der Schritt zurück war goldrichtig.“ Sportlich hat der Liverpool-Fan klare Ziele: „Erstmal die Liga halten – das steht über allem. Langfristig will ich mich in der Oberliga etablieren. Aber aktuell bin ich in Vellmar total glücklich. Hier spielen meine Freunde, meine Brüder. Wir wollen gemeinsam etwas aufbauen.“