Vellmar vor Löwenprobe – Calden will in Willingen kontern

Die Rückrunde in der Verbandsliga Nord beginnt – und für die nordhessischen Teams stehen wegweisende Begegnungen an. Während Lichtenauer FV seine starke Serie fortsetzen will, ringen SG Calden/Meimbressen und SC Willingen im Aufsteigerduell um Stabilität. Auch OSC Vellmar, TSV Wabern und FSV Dörnberg stehen vor Aufgaben, die ihre Tabellenlage wesentlich prägen könnten.

Im Aufsteigerduell treffen zwei Kellerteams aufeinander, deren Hinrunde jeweils in zwei gegensätzliche Phasen zerfiel. Calden/Meimbressen rutschte nach starkem Start ab, während sich Willingen nach langem Fehlbeginn stabilisiert hat. Da beide Mannschaften leistungstechnisch eng beieinanderliegen, deutet vieles auf ein ausgeglichenes Spiel hin.

Der LFV geht nach zuletzt stabilen Leistungen als Favorit in das Heimspiel gegen den Tabellenelften, zumal der 3:2-Hinspielerfolg Mut macht. Trainer Alexandru Cucu kann fast aus dem Vollen schöpfen, wodurch eine konzentrierte Vorstellung erwartet werden kann. Ein Lichtenauer Erfolg würde die starke Hinrunde bestätigen.

Morgen, 14:30 Uhr OSC Vellmar KSV Hessen Kassel

Der Tabellenfünfzehnte steht vor einer Herkulesaufgabe gegen den Spitzenreiter, der bereits 49 Saisontreffer erzielt hat. Vellmars Personallage bleibt angespannt, während der KSV bis auf den gesperrten Haris Ljatifi komplett ist. Die Leistungen zuletzt sprechen wenig für den OSC – umso mehr braucht es einen außergewöhnlichen Tag, um das Derby offen zu gestalten.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz TSV Wabern

Nur ein Punkt trennt beide Teams, und schon das 1:1 im Hinspiel spiegelte die Leistungsnähe wider. Wabern muss im Vergleich zur Niederlage gegen Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach vor allem Ballbesitzphasen stabilisieren. Die Zuckerrübenstädter setzen auf die Rückkehr zur Intensität vergangener Siege, obwohl wichtige Leistungsträger weiterhin ausfallen. Auch diesmal siegreich?