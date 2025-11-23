 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Vellmar verliert bitter – weitere Partien fallen dem Wetter zum Opfer

19. Spieltag der Verbandsliga Nord

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Nord
Wolfhagen
KSV Hessen II
TSV Wabern
FSV Dörnberg

Bei Minusgraden und gefrorenem Schattenrasen stemmte sich die SG Eiterfeld/Leimbach zu einem 4:3-Sieg gegen den OSC Vellmar, der trotz eines starken Auftritts erneut mit leeren Händen dastand. Alle anderen Partien wurden witterungsbedingt abgesagt.

Kellerduell mit bitterem Ende

Gestern, 14:30 Uhr
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
4
3
Abpfiff

Aus Sicht des Drittletzten aus Vellmar setzte sich die bittere Serie fort, denn trotz zahlreicher Chancen reichte es erneut nicht zu Punkten. Der OSC glich den frühen Rückstand durch Rolf Sattorov aus und hatte mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß, kassierte jedoch kurz vor und nach der Pause entscheidende Gegentreffer durch Preis und Rakk. Nach dem 1:4 stemmten sich die Nordhessen beeindruckend gegen die drohende Niederlage und kamen durch Lukas Geisler und Sami Reimsche bis auf ein Tor heran. In der hektischen Schlussphase verpassten Porada und Geisler den möglichen Ausgleich, sodass Vellmar mit weiterhin zwölf Punkten tief im Tabellenkeller bleibt.

Die übrigen Partien: Alle abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
Abgesagt

Heute, 15:15 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
Abgesagt

Der Verbandsliga-Spieltag fiel dem Frost fast vollständig zum Opfer: Sämtliche weiteren Begegnungen wurden witterungsbedingt abgesetzt. Betroffen waren aus nordhessischer Sicht die Duelle SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gegen den SC Willingen, SG Calden/Meimbressen gegen den FSV Wolfhagen II, SG Johannesberg gegen den TSV Wabern, Barockstadt Fulda-Lehnerz II gegen den Lichtenauer FV sowie die Reserve des KSV Hessen Kassel gegen den FSV Dörnberg. Damit blieb Eiterfeld/Leimbach gegen Vellmar das einzige Spiel, das am Wochenende über die Bühne ging.

Aufrufe: 023.11.2025, 22:15 Uhr
Jan GundlachAutor