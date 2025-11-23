Vellmar verliert bitter – weitere Partien fallen dem Wetter zum Opfer

Bei Minusgraden und gefrorenem Schattenrasen stemmte sich die SG Eiterfeld/Leimbach zu einem 4:3-Sieg gegen den OSC Vellmar, der trotz eines starken Auftritts erneut mit leeren Händen dastand. Alle anderen Partien wurden witterungsbedingt abgesagt.
Kellerduell mit bitterem Ende
Aus Sicht des Drittletzten aus Vellmar setzte sich die bittere Serie fort, denn trotz zahlreicher Chancen reichte es erneut nicht zu Punkten. Der OSC glich den frühen Rückstand durch Rolf Sattorov aus und hatte mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß, kassierte jedoch kurz vor und nach der Pause entscheidende Gegentreffer durch Preis und Rakk. Nach dem 1:4 stemmten sich die Nordhessen beeindruckend gegen die drohende Niederlage und kamen durch Lukas Geisler und Sami Reimsche bis auf ein Tor heran. In der hektischen Schlussphase verpassten Porada und Geisler den möglichen Ausgleich, sodass Vellmar mit weiterhin zwölf Punkten tief im Tabellenkeller bleibt.
Die übrigen Partien: Alle abgesagt
Der Verbandsliga-Spieltag fiel dem Frost fast vollständig zum Opfer: Sämtliche weiteren Begegnungen wurden witterungsbedingt abgesetzt. Betroffen waren aus nordhessischer Sicht die Duelle SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gegen den SC Willingen, SG Calden/Meimbressen gegen den FSV Wolfhagen II, SG Johannesberg gegen den TSV Wabern, Barockstadt Fulda-Lehnerz II gegen den Lichtenauer FV sowie die Reserve des KSV Hessen Kassel gegen den FSV Dörnberg. Damit blieb Eiterfeld/Leimbach gegen Vellmar das einzige Spiel, das am Wochenende über die Bühne ging.