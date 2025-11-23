Vellmar verliert bitter – weitere Partien fallen dem Wetter zum Opfer

Aus Sicht des Drittletzten aus Vellmar setzte sich die bittere Serie fort, denn trotz zahlreicher Chancen reichte es erneut nicht zu Punkten. Der OSC glich den frühen Rückstand durch Rolf Sattorov aus und hatte mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß, kassierte jedoch kurz vor und nach der Pause entscheidende Gegentreffer durch Preis und Rakk. Nach dem 1:4 stemmten sich die Nordhessen beeindruckend gegen die drohende Niederlage und kamen durch Lukas Geisler und Sami Reimsche bis auf ein Tor heran. In der hektischen Schlussphase verpassten Porada und Geisler den möglichen Ausgleich, sodass Vellmar mit weiterhin zwölf Punkten tief im Tabellenkeller bleibt.