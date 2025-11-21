Vellmar unter Zugzwang – Wolfhagen im Derby gefordert

Die Verbandsliga Nord steuert auf den vorletzten Spieltag vor der Winterpause zu – und für mehrere nordhessische Mannschaften stehen entscheidende Aufgaben an. Während der OSC Vellmar dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, trifft FSV Wolfhagen im Derby auf SG Calden/Meimbressen. Lichtenauer FV ist auswärts gefordert und darf sich angesichts der engen Tabellenkonstellation keinen Ausrutscher erlauben.
Kellerduell am Hain
Für den OSC Vellmar zählt im Kampf gegen den Abstieg nur ein Sieg, zumal das Hinspiel klar mit 1:4 verloren ging. Die Gäste wollen selbstbewusst auftreten und bessere Chancenverwertung zeigen, müssen jedoch erneut mit einer stark ausgedünnten Bank leben. Während Marlin Porada zurückkehrt, fehlt der gesperrte Erdem Kara.
Setzt Willingen den Lauf fort?
Klei/Hun/Doh will nach der Niederlage in Dörnberg Wiedergutmachung leisten, trifft jedoch auf einen Gegner, der zuletzt drei Siege in Folge feierte. Die Gastgeber setzen auf volle Einsatzbereitschaft und die Rückkehr zu den Grundtugenden, seien aber zugleich gewarnt vor der aufstrebenden Form des Aufsteigers. Ob die Partie angesichts der Platzverhältnisse stattfinden kann, ist jedoch unklar.
Derbytime am Kaiserplatz
Im Derby stehen sich zwei Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen gegenüber: Calden/Meimbressen ringt um den Klassenerhalt, Wolfhagen mischt im oberen Tabellenbereich mit. Beide Teams erwarten ein intensives, körperbetontes Duell, in dem Nuancen und Zielstrebigkeit den Ausschlag geben könnten. Personell können beide Seiten nahezu aus dem Vollen schöpfen.
Löwen in Fulda gefordert
Der Lichtenauer FV muss im Rückspiel auf Kapitän Cristian Vidal Gadea verzichten und die defensive Formation umbauen. Entscheidend wird die Chancenverwertung sein, da die Mannschaft zuletzt zu viele klare Möglichkeiten ausließ. Auf Kunstrasen wartet ein spielstarker Gegner – sofern die Witterung eine Austragung zulässt.
Erneute Überraschung?
Der Tabellenführer aus Kassel will nach zwei Siegen binnen einer Woche die perfekte englische Woche komplettieren und seine Spitzenposition weiter festigen. Dörnberg reist mit Rückenwind an und setzt auf die Defensive und Umschaltmomente, um erneut wie im Hinspiel zu überraschen. Der KSV II plant erneut eine breite Rotation, muss aber möglicherweise auf Silas Hagemann verzichten.
Spielausfall
Das Spiel des TSV Wabern wurde witterungsbedingt abgesagt. Ein neuer Termin steht derzeit noch nicht fest.