Vellmar unter Zugzwang – Wolfhagen im Derby gefordert

Im Derby stehen sich zwei Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen gegenüber: Calden/Meimbressen ringt um den Klassenerhalt, Wolfhagen mischt im oberen Tabellenbereich mit. Beide Teams erwarten ein intensives, körperbetontes Duell, in dem Nuancen und Zielstrebigkeit den Ausschlag geben könnten. Personell können beide Seiten nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Löwen in Fulda gefordert

Der Lichtenauer FV muss im Rückspiel auf Kapitän Cristian Vidal Gadea verzichten und die defensive Formation umbauen. Entscheidend wird die Chancenverwertung sein, da die Mannschaft zuletzt zu viele klare Möglichkeiten ausließ. Auf Kunstrasen wartet ein spielstarker Gegner – sofern die Witterung eine Austragung zulässt. Erneute Überraschung?

Der Tabellenführer aus Kassel will nach zwei Siegen binnen einer Woche die perfekte englische Woche komplettieren und seine Spitzenposition weiter festigen. Dörnberg reist mit Rückenwind an und setzt auf die Defensive und Umschaltmomente, um erneut wie im Hinspiel zu überraschen. Der KSV II plant erneut eine breite Rotation, muss aber möglicherweise auf Silas Hagemann verzichten.