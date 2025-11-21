Vellmar unter Zugzwang – viele Spielausfälle

Für den OSC Vellmar zählt im Kampf gegen den Abstieg nur ein Sieg, zumal das Hinspiel klar mit 1:4 verloren ging. Die Gäste wollen selbstbewusst auftreten und bessere Chancenverwertung zeigen, müssen jedoch erneut mit einer stark ausgedünnten Bank leben. Während Marlin Porada zurückkehrt, fehlt der gesperrte Erdem Kara.

Löwen in Fulda gefordert

Der Lichtenauer FV muss im Rückspiel auf Kapitän Cristian Vidal Gadea verzichten und die defensive Formation umbauen. Entscheidend wird die Chancenverwertung sein, da die Mannschaft zuletzt zu viele klare Möglichkeiten ausließ. Auf Kunstrasen wartet ein spielstarker Gegner – sofern die Witterung eine Austragung zulässt. Erneute Überraschung?

Morgen, 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II FSV Dörnberg FSV Dörnberg 15:30 live PUSH

Der Tabellenführer aus Kassel will nach zwei Siegen binnen einer Woche die perfekte englische Woche komplettieren und seine Spitzenposition weiter festigen. Dörnberg reist mit Rückenwind an und setzt auf die Defensive und Umschaltmomente, um erneut wie im Hinspiel zu überraschen. Der KSV II plant erneut eine breite Rotation, muss aber möglicherweise auf Silas Hagemann verzichten. Spielausfall