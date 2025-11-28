Vellmar unter Druck – Willingen vor Härtetest

Die Verbandsliga Nord geht in den letzten Spieltag des Jahres – und für die nordhessischen Teams stehen entscheidende Aufgaben an. Während der OSC Vellmar dringend Punkte benötigt, empfängt SC Willingen den Tabellenführer KSV Hessen Kassel II, und sowohl FSV Dörnberg als auch Lichtenauer FV wollen sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Der OSC Vellmar hofft nach einer Hinrunde voller knapper und unglücklicher Niederlagen auf ein positives Jahresende, bleibt jedoch im Tabellenkeller unter Zugzwang. Die Gastgeber können auf die Rückkehr von Erdem Kara setzen und dürfen erneut eine spielstarke Barockstadt-Reserve erwarten, deren Kaderstärke stark von möglichen Regionalliga-Abstellungen abhängt. Nach dem 0:2 im Hinspiel soll zumindest die Leistung Mut machen, bevor es in die Winterpause geht.
Junglöwen im Upland gefordert
Willingen möchte nach zuletzt drei Siegen in Serie ein Ausrufezeichen setzen, muss aber gegen den Tabellenführer die personellen Ausfälle kompensieren und auf eine stabile Defensive vertrauen. Die Junglöwen reisen nach der abgesagten Partie gegen Dörnberg ohne Spielrhythmus an, können aber auf das eingespielte Team aus dem Steinbach-Erfolg setzen. Ob überhaupt gespielt werden kann, entscheidet die Witterung – der Kunstrasen war zuletzt stark verschneit.
Drei Punkte zum Abschluss?
Dörnberg peilt im Bergstadion zum Jahresende den nächsten Heimsieg an und könnte sich damit im sicheren Mittelfeld festsetzen. Die formstarke SG reist mit Selbstvertrauen an, nachdem zuletzt zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt wurde. In einem richtungsweisenden Duell könnte ein Dörnberger Erfolg den Vorsprung auf fünf Punkte anwachsen lassen.
Rollen klar verteilt
Lichtenau will gegen das punktarme Schlusslicht unbedingt gewinnen, um die Chance auf eine Überwinterung in den Top fünf zu wahren. Das Spiel birgt trotz klarer Ausgangslage Risiken, denn ähnliche Konstellationen sind oft tückisch – zumal das Hinspiel erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Aufgrund der witterungsbedingt unsicheren Platzverhältnisse bleibt der Anpfiff allerdings bis kurz vor Beginn fraglich.
Spielausfall
Die Partie des TSV Wabern wurde witterungsbedingt abgesagt. Die Neuansetzung steht noch aus.