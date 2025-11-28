Vellmar unter Druck – Willingen vor Härtetest

Der OSC Vellmar hofft nach einer Hinrunde voller knapper und unglücklicher Niederlagen auf ein positives Jahresende, bleibt jedoch im Tabellenkeller unter Zugzwang. Die Gastgeber können auf die Rückkehr von Erdem Kara setzen und dürfen erneut eine spielstarke Barockstadt-Reserve erwarten, deren Kaderstärke stark von möglichen Regionalliga-Abstellungen abhängt. Nach dem 0:2 im Hinspiel soll zumindest die Leistung Mut machen, bevor es in die Winterpause geht.

Willingen möchte nach zuletzt drei Siegen in Serie ein Ausrufezeichen setzen, muss aber gegen den Tabellenführer die personellen Ausfälle kompensieren und auf eine stabile Defensive vertrauen. Die Junglöwen reisen nach der abgesagten Partie gegen Dörnberg ohne Spielrhythmus an, können aber auf das eingespielte Team aus dem Steinbach-Erfolg setzen. Ob überhaupt gespielt werden kann, entscheidet die Witterung – der Kunstrasen war zuletzt stark verschneit.

Drei Punkte zum Abschluss?

Dörnberg peilt im Bergstadion zum Jahresende den nächsten Heimsieg an und könnte sich damit im sicheren Mittelfeld festsetzen. Die formstarke SG reist mit Selbstvertrauen an, nachdem zuletzt zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt wurde. In einem richtungsweisenden Duell könnte ein Dörnberger Erfolg den Vorsprung auf fünf Punkte anwachsen lassen.

Rollen klar verteilt