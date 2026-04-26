 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Vellmar stoppt Waberns Lauf – Debakel für die Junglöwen

27. Spieltag der Verbandsliga Nord

von red · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Cecilia Schmerer

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VL Hessen Nord
Wolfhagen
SV Steinbach
KSV Hessen II
TSV Wabern

Dieser 27. Spieltag hatte aus nordhessischer Sicht fast alles: KSV Hessen Kassel II verlor überraschend beim Schlusslicht, TSV Wabern und FSV Wolfhagen kassierten ebenfalls ungeplante Niederlagen. Im Keller verschärfte sich die Lage für SC Willingen, während SG Calden/Meimbressen und OSC Vellmar wichtige Zähler holten.

Form bestätigt

Gestern, 15:00 Uhr
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
1
2
Abpfiff

Klei/Hun/Doh geriet in Flieden früh durch einen Strafstoß in Rückstand, fand aber noch vor der Pause die passende Antwort. Florian Baldauf glich aus, Jakub Swinarski traf wenig später ebenfalls per Elfmeter zum 2:1. Der Auswärtssieg bestätigt den Aufwärtstrend der Mannschaft, die sich mit nun 43 Punkten im oberen Mittelfeld festgesetzt hat.

Big Point im Abstiegskampf

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
1
1
Abpfiff

Calden/Meimbressen bleibt schwer zu schlagen und trotzte auch Bad Soden ein 1:1 ab. Jason Fynn Busch brachte den Aufsteiger in Führung, ehe die Gastgeber noch vor der Pause ausglichen; in der Schlussphase hielt Keeper Joshua Elija Busch sogar einen Elfmeter von Lukas Ehlert fest. Für Calden ist das nach den starken Wochen zuvor ein weiterer wichtiger Punkt im Abstiegskampf.

Dicke Überraschung

Heute, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
1
4
Abpfiff

Der TSV Wabern startete gegen OSC Vellmar eigentlich ideal, verlor nach dem 1:0 durch Patrick Herpe aber komplett den Faden. Noch vor der Pause fiel der Ausgleich, nach dem Seitenwechsel drehte Vellmar die Partie klar und gewann 4:1. Für Wabern ist das nach zuletzt starken Wochen ein deutlicher Dämpfer im Rennen um die Spitzenplätze.

Später Punktgewinn

Heute, 15:00 Uhr
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
1
1
Abpfiff

Lange sah es für den FSV Dörnberg nach einer bitteren Niederlage aus, doch in der 90. Minute schlug Toni Dombai noch zu. Zuvor hatte Steinbach per Foulelfmeter vorgelegt und die Habichtswälder vor Probleme gestellt. Das 1:1 hält Dörnberg bei 45 Punkten in direkter Schlagdistanz zu Rang vier.

Quo vadis?

Heute, 15:00 Uhr
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
4
2
Abpfiff

Für den FSV Wolfhagen lief in Eichenzell von Beginn an wenig zusammen. Nach frühem Rückstand kamen die Wölfe zwar noch einmal per Elfmeter von Tjarde Bandowski zurück, gerieten aber noch vor der Pause wieder deutlich ins Hintertreffen. Das 2:4 ist für Wolfhagen der nächste Rückschlag in einer Phase, in der der Kontakt nach ganz oben eher kleiner als größer wird.

Nächster Rückschlag

Heute, 15:00 Uhr
SV Hofbieber
SV HofbieberSV Hofbieber
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
2
1
Abpfiff

Für den SC Willingen wird die Lage immer prekärer. Beim Vorletzten Hofbieber lag der SC schon zur Pause 0:2 hinten, mehr als der Anschlusstreffer von Jonas Dicke sprang nicht mehr heraus. Nach dem jüngsten 3:5 gegen Barockstadt II ist das die nächste Niederlage, die im Tabellenkeller besonders schmerzt.

David schlägt Goliath

Heute, 15:00 Uhr
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
2
0
Abpfiff

Der größte Paukenschlag des Wochenendes kam vom Tabellenende: Johannesberg bezwang Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II mit 2:0. Die Treffer fielen schon in der ersten Halbzeit durch Jan Henrik Wolf und Leon Butsch, danach brachte das Schlusslicht den Vorsprung tatsächlich ins Ziel. Für die Junglöwen ist die Niederlage ein herber Rückschlag, auch wenn sie die Tabellenführung vorerst behalten.