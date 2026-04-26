Vellmar stoppt Waberns Lauf – Debakel für die Junglöwen

– Foto: Cecilia Schmerer

Dieser 27. Spieltag hatte aus nordhessischer Sicht fast alles: KSV Hessen Kassel II verlor überraschend beim Schlusslicht, TSV Wabern und FSV Wolfhagen kassierten ebenfalls ungeplante Niederlagen. Im Keller verschärfte sich die Lage für SC Willingen, während SG Calden/Meimbressen und OSC Vellmar wichtige Zähler holten.

Klei/Hun/Doh geriet in Flieden früh durch einen Strafstoß in Rückstand, fand aber noch vor der Pause die passende Antwort. Florian Baldauf glich aus, Jakub Swinarski traf wenig später ebenfalls per Elfmeter zum 2:1. Der Auswärtssieg bestätigt den Aufwärtstrend der Mannschaft, die sich mit nun 43 Punkten im oberen Mittelfeld festgesetzt hat.

Big Point im Abstiegskampf

Calden/Meimbressen bleibt schwer zu schlagen und trotzte auch Bad Soden ein 1:1 ab. Jason Fynn Busch brachte den Aufsteiger in Führung, ehe die Gastgeber noch vor der Pause ausglichen; in der Schlussphase hielt Keeper Joshua Elija Busch sogar einen Elfmeter von Lukas Ehlert fest. Für Calden ist das nach den starken Wochen zuvor ein weiterer wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Dicke Überraschung

Der TSV Wabern startete gegen OSC Vellmar eigentlich ideal, verlor nach dem 1:0 durch Patrick Herpe aber komplett den Faden. Noch vor der Pause fiel der Ausgleich, nach dem Seitenwechsel drehte Vellmar die Partie klar und gewann 4:1. Für Wabern ist das nach zuletzt starken Wochen ein deutlicher Dämpfer im Rennen um die Spitzenplätze.

Später Punktgewinn

Lange sah es für den FSV Dörnberg nach einer bitteren Niederlage aus, doch in der 90. Minute schlug Toni Dombai noch zu. Zuvor hatte Steinbach per Foulelfmeter vorgelegt und die Habichtswälder vor Probleme gestellt. Das 1:1 hält Dörnberg bei 45 Punkten in direkter Schlagdistanz zu Rang vier.

Quo vadis?

Für den FSV Wolfhagen lief in Eichenzell von Beginn an wenig zusammen. Nach frühem Rückstand kamen die Wölfe zwar noch einmal per Elfmeter von Tjarde Bandowski zurück, gerieten aber noch vor der Pause wieder deutlich ins Hintertreffen. Das 2:4 ist für Wolfhagen der nächste Rückschlag in einer Phase, in der der Kontakt nach ganz oben eher kleiner als größer wird.

Nächster Rückschlag

Für den SC Willingen wird die Lage immer prekärer. Beim Vorletzten Hofbieber lag der SC schon zur Pause 0:2 hinten, mehr als der Anschlusstreffer von Jonas Dicke sprang nicht mehr heraus. Nach dem jüngsten 3:5 gegen Barockstadt II ist das die nächste Niederlage, die im Tabellenkeller besonders schmerzt. David schlägt Goliath