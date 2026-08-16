Vellmar schießt sich an die Spitze – Schwalmstadt platzt der Knoten

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Der vierte Spieltag hat die Spitzengruppe der Verbandsliga Nord kräftig durcheinandergewirbelt. OSC Vellmar übernimmt nach dem nächsten Torfestival die Tabellenführung, punktgleich folgen TuSpo Rengershausen und FSV Dörnberg. Dahinter feierte die SG Calden/Meimbressen den zweiten Derbysieg binnen weniger Tage, während der 1. FC Schwalmstadt den ersten Verbandsliga-Erfolg nach dem Aufstieg bejubelte. Auch SV Weidenhausen setzte seinen guten Start fort.

Weidenhausen will sich in Flieden belohnen

Weidenhausen hat sich von der knappen Niederlage gegen Steinbach gut erholt und bei Buchonia Flieden mit 4:2 gewonnen. Christian Steinmetz und Tim Ullrich brachten die Adler zunächst mit 2:0 in Führung, doch Flieden kämpfte sich bis kurz nach der Pause zum 2:2 zurück. Jad Mohamad Hawela stellte anschließend erneut auf Gästeführung, ehe Marius Jung in der Nachspielzeit den Endstand herstellte. Jung hatte zuvor noch einen Foulelfmeter vergeben – am zweiten Saisonsieg des Hessenliga-Absteigers änderte das nichts.

Grebenstein trotzt Bad Soden einen Punkt ab

Nach zwei deutlichen Niederlagen hat TuSpo Grebenstein gegen die hoch eingeschätzte SG Bad Soden Moral bewiesen. Die Gäste bestimmten über weite Strecken das Spiel, ließen aber zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt und gingen erst in der 81. Minute durch Marcelo Nogueira de Sousa Junior in Führung. Grebenstein schlug jedoch zurück: Der eingewechselte Thore Janssen traf fünf Minuten später zum 1:1. Für den Aufsteiger ist es nach dem schwierigen 1:5 gegen Calden ein wichtiger Achtungserfolg, auch wenn der erste Saisonsieg weiter auf sich warten lässt. Vellmar zerlegt die Barockstadt-Reserve

In Vellmar fallen weiterhin Tore am Fließband. Gegen die bis dahin ungeschlagene U23 der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz geriet der OSC zwar früh in Rückstand, antwortete aber innerhalb von vier Minuten durch Elias da Silva und Pascal Hesemeier. Noch vor der Pause erhöhten Pooyan Ensafi und Rolf Sattorov auf 4:1, später machten Marlin Porada und Ufuk Aydin das halbe Dutzend voll. Nach zehn Treffern gegen Rengershausen folgten nun sieben Tore im nächsten OSC-Spiel – mit neun Punkten und bereits 16 eigenen Treffern steht Vellmar an der Tabellenspitze. Dörnberg schlägt den nächsten Spitzenreiter

Die Habichtswälder entwickeln sich im heimischen Bergstadion zum Favoritenschreck. Vier Tage nach dem 2:0 gegen den damaligen Tabellenführer Wabern besiegte die Elf von Patrick Gries auch den neuen Spitzenreiter SV Steinbach mit 2:1. Sandro Bätzing traf per Freistoß zur Führung, Dilan Kamber nutzte einen schweren Steinbacher Fehler noch vor der Pause zum 2:0. Zwar verkürzte Leon Wittke nach dem Seitenwechsel, Dörnberg verteidigte den Vorsprung aber erfolgreich und steht nach vier Spielen bei neun Punkten. Klei/Hun/Doh wartet weiter auf den ersten Sieg

Auch beim Aufsteiger SG Bronnzell hat es für die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach nicht zum ersten Dreier gereicht. Nach dem Rückstand durch Jan-Niklas Jordan steigerte sich die Mannschaft von Tim-Philipp Brandner in der zweiten Hälfte und wurde in der 79. Minute durch Florian Baldauf mit dem 1:1 belohnt. In der Nachspielzeit verfehlte Aaron Brethauer den möglichen Siegtreffer nur knapp. Nach drei Saisonspielen stehen damit zwei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche – saisonübergreifend hält die Serie ohne Ligasieg weiter an.

Calden beendet lange Durststrecke gegen Wolfhagen

Nach mehr als vier Jahren ohne eigenen Treffer gegen FSV Wolfhagen hat Calden/Meimbressen den Bann eindrucksvoll gebrochen. Die SG gewann im Liemecke-Stadion mit 2:0 und feierte nach dem 5:1 in Grebenstein gleich den zweiten Derbysieg innerhalb weniger Tage. Fabian Sorger, der bereits in der 21. Minute für den angeschlagenen Hannes Dittmar gekommen war, traf kurz nach der Pause zur Führung, Ben-Luca Peters erhöhte in der 68. Minute. Damit hat Calden den Fehlstart mit zwei Niederlagen vorerst korrigiert, während Wolfhagens kleine Siegesserie nach zwei Erfolgen wieder beendet ist.

Rengershausen antwortet mit vier Treffern

Die 4:6-Niederlage in Vellmar hatRengershausen offensichtlich gut verkraftet. Beim TSV Wabern geriet der Aufsteiger durch Kerim Akin zunächst in Rückstand, antwortete aber nur vier Minuten später durch Hüseyin Cakmak. Nach der Pause übernahmen die Gäste endgültig: Emin Dag traf zum 2:1, anschließend entschied Yasin Akman die Partie mit einem Doppelpack innerhalb von sechs Minuten. Waberns Spielertrainer Patrick Herpe sah in der Schlussphase Rot, während Rengershausen mit dem 4:1 seinen dritten Sieg im vierten Verbandsligaspiel feierte. Schwalmstadt feiert den ersten Sieg mit Nachdruck