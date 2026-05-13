Vellmar muss weiter punkten – Matchball für die Junglöwen?

Für Wabern ist die Auswärtsfahrt nach Eiterfeld auch eine Reifeprüfung nach den jüngsten Rückschlägen. Erst das 2:3 in Dörnberg, dann das 2:2 gegen Willingen nach 0:2-Rückstand – der TSV hat zwar weiter eine starke Saison hinter sich, der Schwung der Wochen zuvor ist aber etwas gebremst. Für die Zuckerrübenstädter geht es darum, Rang sieben nicht als Beginn eines Auslaufens wirken zu lassen.

Der KSV Hessen Kassel II kommt als Tabellenführer nach Hessisch Lichtenau – mit einer komfortablen Ausgangssituation. Nach dem 1:1 im Spitzenspiel bei Bad Soden beträgt der Vorsprung zwei Punkte, mit einem Sieg könnte Kassel II auf fünf Zähler davonziehen und nach Spielen mit dem Verfolger gleichziehen. Lichtenau ist zuhause schwer zu schlagen und hat zuletzt mit dem 1:0 gegen Dörnberg gezeigt, dass es auch enge Spiele gegen direkte Konkurrenten ziehen kann. Ob auf Rasen oder Kunstrasen gespielt wird, kann bei der aktuellen Wetterlage zusätzlich ein Faktor werden; die KSV-Reserve dürfte auf dem schnelleren Untergrund kaum unglücklich sein.

Kreisderby in Hofgeismar-Wolfhagen

Calden/Meimbressen hat sich mit dem 5:0 in Hofbieber Luft verschafft, steht aber weiterhin in einer Tabellenregion, in der jeder Punkt zählt. Gegen Dörnberg wartet nun eine deutlich größere Aufgabe: Die Habichtswälder haben zwar zuletzt 0:1 in Lichtenau verloren, stehen mit 49 Punkten aber weiter in der Spitzengruppe. Für Calden wird entscheidend sein, an die Konsequenz aus Hofbieber anzuknüpfen und nicht wieder in jene Fehler zu verfallen, die beim 1:5 gegen Eichenzell so teuer waren. Dörnberg wiederum braucht den Dreier, um im engen Rennen um Platz drei nicht an Boden zu verlieren. Angespannte Lage