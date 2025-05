Velimir Jovanovic kehrt als Co-Trainer zur TSG Neustrelitz zurück

Ein Publikumsliebling aus Zeiten, in denen die TSG Neustrelitz in der Regionalliga spielte, kehrt zurück ins Neustrelitzer Parkstadion. Lediglich die Vorzeichen haben sich geändert. Zuletzt spielte der heute 37-jährige Velimir Jovanovic in der Saison 2013/14 im Sturm der Residenzstädter und ging für die Neustrelitzer ganze zwei Spielzeiten erfolgreich auf Torejagd. Ab der kommenden Oberligasaison wird der gebürtige Serbe das Trainerteam um Thomas Franke verstärken. Sein Vertrag ist zunächst für die Saison 2025/2026 gültig.

Jovanovics Vita als aktiver Fußballer lässt sich sehen: Er hat 422 Pflichtspiele absolviert und dabei 192 Tore erzielt. Dazu kommen weitere spielentscheidende 50 Torvorlagen.

Nach seiner aktiven Zeit machte Velimir Jovanovic eine Ausbildung zum Erzieher und widmete sich stringent seiner Trainerkarriere beim Greifswalder FC sowohl im Nachwuchs als auch als Co-Trainer bei den Profis. In 26 Spielen stand er an der Seite von Roland Kroos. In 9 Spielen unterstützte er Robert Vrabec und in 5 Spiele coachte er zusammen mit Lars Fuchs.