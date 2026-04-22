Veldhausen rüstet auf: Langlet und Dierkes kommen

– Foto: SV Veldhausen

Der SV Veldhausen 07 treibt seine Kaderplanung für die neue Saison voran und präsentiert zwei vielversprechende Neuzugänge. Neben externer Verstärkung setzt der Bezirksligist auch auf ein Talent aus den eigenen Reihen.Der SV Veldhausen 07 treibt seine Kaderplanung für die neue Saison voran und präsentiert zwei vielversprechende Neuzugänge. Neben externer Verstärkung setzt der Bezirksligist auch auf ein Talent aus den eigenen Reihen.

Mit Lasse Langlet wechselt ein 20-jähriger Offensivspieler vom SV Vorwärts Nordhorn nach Veldhausen. Der gebürtige Neuenhauser bringt bereits Erfahrung aus der Landesliga mit und kommt bislang auf zwölf Tore sowie elf Vorlagen.

Trainer Sascha Gerritzen, der Langlet aus gemeinsamen Zeiten am DFB-Stützpunkt kennt, hebt insbesondere dessen Spielverständnis, Technik und Torgefahr hervor. Auch berufliche Gründe spielten eine Rolle beim Wechsel, da Langlet im Oktober ein Studium in Hamburg beginnt.

Zudem verstärkt sich der SV Veldhausen 07 mit Mika Dierkes. Der 17-Jährige wurde unter anderem im Nachwuchs des SV Meppen ausgebildet und sammelte dort Erfahrungen bis in die U19. Trotz seines jungen Alters ist er fest für den Bezirksliga-Kader eingeplant und soll defensiv oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Weitere Transfers und Blick auf die Tabelle

Darüber hinaus hat der Verein mit Lars Hartger, Kane van Herpe, Jaron Legtenborg und Bennet Hülsmann weitere Spieler verpflichtet. Gleichzeitig hofft man in Veldhausen, dass mehrere Langzeitverletzte im Laufe der kommenden Saison zurückkehren.

Aktuell steht die erste Mannschaft mit 27 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz der Bezirksliga. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt sechs Punkte.

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