Veldhausen eröffnet die Saison gegen den Nachbarn aus Neuenhaus.

Veldhausen gewann den Kreispokal

Für viele Einwohner von Neuenhaus und Veldhausen hätte es nicht besser laufen können: Der SV Veldhausen 07 spielt zum Saisonauftakt in der Bezirksliga gegen den SV Borussia 08 Neuenhaus. Am kommenden Freitag um 19:00 Uhr wird das Derby in Veldhausen ausgetragen.

Es ist übrigens nicht irgendein Derby, denn zum ersten Mal in der Geschichte treffen die beiden Mannschaften in der Bezirksliga aufeinander. Veldhausen spielte zuletzt 2005/2006 in der Bezirksliga: Vor zwanzig Jahren und nach vielen starken Leistungen in der Kreisliga schaffte die Mannschaft von Trainer Timo Schuhmann den Aufstieg. Die Neuenhausener schafften in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in dieser Liga und spielten in den letzten Jahren häufiger auf dieser Ebene. Der Niveauunterschied soll mittlerweile praktisch null betragen, so dass es durchaus ein sehr spannendes Spiel zwischen zwei Teams aus derselben Gemeinde werden könnte. Die Gemeinde Neuenhaus ist daher stolz, gleich zwei Vereine auf diesem hervorragenden Niveau antreten lassen zu können.

Timo Schuhmann ist seit sechs Jahren Veldhausen-Trainer – Foto: Kim Epmann

Steffen Wolf, der neue Trainer des SV Borussia – Foto: Michael Zander

Dass das Spiel im renovierten Veldhausener Sportpark Hunderte von Zuschauern anlocken wird, ist keine Überraschung. Fußball wird in beiden Orten großgeschrieben, denn man kennt sich. Das gilt auch für die Spieler, die zum Teil schon bei der JSG Neuenhaus/Veldhausen/Lage zusammengespielt haben. Dort war der neue Borussia-Trainer mehrere Jahre lang verantwortlich: Steffen Wolf übernimmt ab dieser Saison das Traineramt bei den Schwarz-Weißen. Er brennt auf das Abenteuer und hat vor allem den Klassenerhalt im Blick – dasselbe Ziel wie in der vergangenen Saison. ,, Oberste Absicht ist sicherlich der Klassenerhalt. Wir wollen uns aber nicht über Tabellenplätze definieren, sondern über unsere Entwicklung. Dabei wollen wir mehr auf uns schauen als auf die anderen Mannschaften.”

Er freut sich riesig auf das Derby, weil es etwas Besonderes ist. In diesem Fall ist es natürlich ganz speziell, weil es auf Bezirksebene ausgetragen wird. ,,Das ist für beide Mannschaften eine tolle Sache. Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften top motiviert ins Spiel gehen und wir vor einer tollen Kulisse mit großartiger Stimmung spielen werden.”

So sehen Pokalsieger aus

Nach dem Abschied des erfahrenen Trainers Bernhold Nünning aus Schüttorf musste die Vereinsführung nicht lange nach einem neuen Trainer suchen. Der 38-jährige Wolf hatte bereits als Jugendtrainer gute Leistungen gezeigt, sodass die Wahl schnell gefallen war. ,,Ich denke, dass der Verein durch meine Zeit als A-Jugendtrainer auf mich aufmerksam geworden ist. Einige Spieler im Team habe ich bereits bei dieser Station trainiert. Da man sich nie ganz aus den Augen verloren hat und es immer eine positive Verbindung gab, auch zum Verein, ist der Kontakt für das Traineramt der 1. Herrenmannschaft wohl so entstanden.” Ümit Demir (Uelsen), Nico Warrink (Veldhausen), Simon Keen (Hoogstede) und Patrick de Vries sind nicht mehr im Team. An ihrer Stelle sind jedoch viele neue Spieler hinzugekommen: Szabolcs Szitai (Eintracht Nordhorn), Louis Soumah (Lage), Shafi Askar Zada (Veldhausen), Maximilian Zeitel (U19 Vorwärts Nordhorn), Malte Wüppen, Lasse ter Haar und Daan Wesselink (alle aus der eigene A-Jugendmannschaft). ,,Die Jugendspieler haben alle im Jugendbereich schon mal in Neuenhaus gespielt. Zusätzlich ist Juan David Moreno Lasse (Kolumbien) dabei, der bereits seit der Winterpause Einsätze in der ersten Mannschaft hatte. Nach tollen Leistungen in der Vorbereitung haben wir auch Andres Grobbe aus der zweiten Mannschaft zu uns geholt.”

Janick Beckman (5) vom SV Borussia 08 Neuenhaus