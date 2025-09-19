Veldenz/Burgen und der perfekte Neustart 

Die Zwischenbilanz liest sich eindrucksvoll: Nach sechs Spielen grüßen die Vereinigten aus Veldenz und Burgen mit sechs Siegen, damit 18 Punkten und einem fürstlichen Torverhältnis von 47:5 von der Tabellenspitze der Kreisliga C 21. Dabei haben sich der SV Veldenz und der FC Burgen erst zu dieser Saison wieder aus der zuvor zwei Jahre lang mit dem SV Morbach und dem SV Monzelfeld gebildeten FV Hunsrückhöhe herausgelöst.

„Auf Spielerebene hat das in Morbach super funktioniert. Aufgrund des Überangebots an Leuten in der zweiten Mannschaft der FVH hatten manche Spieler aber die Lust am Fußball verloren und aufgehört. Nachdem bekannt wurde, dass in Burgen und Veldenz wieder eine eigenständige Mannschaft auf die Beine gestellt werden sollte, haben einige jetzt noch einmal den Weg zurück zum Fußball und zur SG gefunden“, berichtet Mittelfeld-Regisseur Niklas Haag, der sich mit dem Kreispokalsieg gegen den SV Wittlich Anfang Juni von der zweiten Mannschaft der FVH noch mit einem Titel verabschiedet hatte.

Der Kader ist mit 32 Spielern groß, die Qualität für den Aufstieg in die B-Liga vorhanden. Das Gros des jetzigen Teams war noch vor drei Jahren für die SG Veldenz/Burgen in der A-Klasse aktiv. „Wir haben einen sehr guten Mix aus Jung und Alt. Einige A-Junioren sind hinzugekommen und haben den Altersdurchschnitt gesenkt. Das Zusammenspiel klappt gut. Wir haben alle Spiele gewonnen, teilweise sehr deutlich“, sagt Haag, der unterstreicht, dass es jetzt darum gehe, nachhaltig und mittelfristig zu denken und die Mannschaft weiterzuentwickeln: „Aus der alten SG Burgen/Veldenz sind noch sieben, acht Spieler dabei. Hinzugekommen sind mit Christoph Conrad, Fynn Böhler, Noah Krämer, Benjamin Kahl und Andreas Kaiser fünf Spieler vom SV Wintrich, mit Tim Künster kam einer von der bisherigen SG Mittelmosel-Bernkastel dazu.“ Er ist der Neffe von Alex Braun, der bis auf eine Saison beim damaligen Bezirksligisten SV Dörbach schon lange in Burgen und Veldenz spielt.