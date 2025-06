Seit der Gründung arbeitet der FC Velden-Eberspoint vor allem im Jugendbereich eng zusammen mit den Muttervereinen TSV Velden und FC Eberspoint. – Foto: Raphael Most

Velden-Eberspoint setzt den Fokus weiter auf die Jugend +++ FCVE geht zur Saison 25/26 in allen Jugendmannschaften des Vereins eigenständig an den Start - Enge Zusammenarbeit mit Muttervereinen TSV Velden und FC Eberspoint trägt weiter Früchte

Mit der Gründung des FC Velden-Eberspoint im März 2023 einigten sich die Funktionäre des FCVE darauf den Fokus auf die Jugendarbeit zu legen und die Zusammenarbeit zwischen den Standorten Eberspoint und Velden zu intensivieren. Nach nun gut zwei Jahren seit der Vereinsgründung können die Jugendleiter eine erste positive Bilanz ziehen. „Wir sind inzwischen auf einem sehr guten Weg. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Fußballstandorten Velden und Eberspoint funktioniert inzwischen sehr gut. Am Anfang war der Aufwand sehr hoch und wir mussten viele Gespräche führen. Inzwischen hat sich aber vieles eingespielt und können nun Woche für Woche die Jugendarbeit stetig verbessern. Besonders im Jugendbereich ist die Qualität der ausgewählten Trainer wichtig, weshalb wir bereits im Winter mit den Gesprächen begonnen haben“, erklären die beiden Jugendleiter Thomas Most und Stefan Irl.

Neben den eigenständigen A-, B- und C-Jugendmannschaften konnte der FCVE gleich drei D-Jugendmannschaften melden. "Der Grundstock ist natürlich die Jugendarbeit bei den Muttervereinen TSV Velden und FC Eberspoint vom Bambini-Bereich bis zur E-Jugend. Dass wir diese Saison gleich drei D-Teams melden konnten beweist die hervorragende Arbeit bei den beiden Vereinen, wovon wir dann profitieren können. Sowohl beim TSV als auch beim FCE arbeitet man mit den Schulen zusammen und veranstaltet gemeinsame Events",erklärt der sportliche Leiter Peter Sedlmeier. So wurde vor Kurzem erst in Kooperation mit der Grund- und Mittelschule in Velden der "Sepp-Herberger-Tag" organisiert, an dem die Schüler auf dem Hauptplatz des TSV verschiedene Fußballübungen ausüben können.

Gemeinsam mit der Grund- und Mittelschule organisierte man den "Sepp-Herberger-Tag". Knapp 220 Kinder durfte der FCVE am Vereinsgelände des TSV begrüßen. – Foto: FCVE-Presse

"Beim FCVE ist es dann unsere Aufgabe unseren Jugendspielern neben gut ausgewählten Trainern auch optimale Trainingsbedingungen zu bieten, damit wir auch eigenständig bleiben können. Nur so können sich die Jugendspieler ans Vereinsleben während dem gesamten Durchlauf ihrer Jugend an den Fußballstandorten Eberspoint und Velden gewöhnen und eine hohe Vereinsbindung entwickeln, was auch den späteren Übertritt in den Herrenbereich für unsere Jugendspieler vereinfacht", beschreibt Sedlmeier weiter. Ein großer Vorteil für den Jugendbereich des FCVE sind die kurzen „Dienstwege“ innerhalb des Vereins: Viele Vereinsfunktionäre sind selbst im Jugendbereich auch als Trainer tätig, wodurch Wünsche oder Verbesserungsvorschläge aus dem Jugendbereich schnell bei der Vereinsführung kommuniziert werden können. Unter anderem konnte man für die A-Jugend in der kommenden Saison mit Thomas Schellner und Alex Gruber zwei erfahrene Trainer positionieren, welche selbst als Beisitzer beim FCVE aktiv sind.

Die Jugendarbeit macht sich beim FCVE bezahlt. In den kommenden Jahren darf man sich auf viele weitere Talente im Herrenbereich freuen – Foto: FCVE-Presse