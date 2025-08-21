Velden-Eberspoint mit dezimiertem Kader am Sonntag in Pilsting

Wie schon im Vorjahr kommen die Vilstallöwen noch nicht so richtig aus den Startlöchern: Mit vier Punkten aus den ersten vier Partien sieht die Punktausbeute sehr dürftig aus. Nun soll beim Aufsteiger aus Pilsting das Punktekonto schnellstmöglich aufgebessert werden.

"Der Start in die Saison ist leider eher durchwachsen und ist für uns nicht zufriedenstellend. Nachdem wir uns im Derby leider nicht belohnen konnten und uns um verdienten Lohn brachten, wollen wir nun beim Aufsteiger in Pilsting in die Erfolgsspur zurück.", quittiert FCVE-Coach Andreas Kirschner den Saisonstart der Löwen.

Besonders der für den FCVE so wichtige Mittelfeldmotor, um das gewohnte Passspiel aufs Feld zu bringen, stottert aktuell aufgrund wechselnder Personalien: Neben den ein oder anderen angeschlagenen Spieler muss auch urlaubsbedingt regelmäßig durchgewechselt werden.

Auch am Sonntag wird in der Löwenaufstellung wieder durchgewechselt. Für Josua Rusch und weiteren Spielern aus der zweiten Mannschaft bietet sich so die Möglichkeit sich im Kader der ersten Mannschaft zu etablieren. – Foto: Thomas Martner

Gegen den Aufsteiger kehren mit Luca Wimmer, Maxi Hampe und Jonas Wimmer zwar wichtige Säulen wieder zurück in den Kader - dafür muss an drei anderen Positionen wieder das Personal getauscht werden. David Föckersperger fehlt in den nächsten Wochen verletzungsbedingt (Schienbeinkanten-Syndrom).

Auch wenn Pilsting bis dato noch keinen Zähler auf dem Konto hat erwartet der Löwentrainer eine spielerisch gute Mannschaft: "Pilsting ist ein unangenehmer Gegner, der durchaus versucht, spielerisch Lösungen zu finden und haben mit ihrem Spielertrainer auch einen spielstarken Kicker in ihren Reihen haben, der Offensivspieler gefährlich in Szene setzen kann. Wir würden einen großen Fehler begehen, würden wir den Aufsteiger unterschätzen oder auf die leichte Schulter nehmen. Deshalb werden wir von Beginn an Gas geben und alles daran setzen, auswärts den Dreier mitzunehmen."