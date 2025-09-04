Velden-Eberspoint auswärts gegen formstarkes Wittibreut

Nach dem sechsten Spieltag in der Kreisliga Isar-Rott tummeln sich viele Teams noch im Mittelfeld. Im Meisterschaftsrennen scheint sich Landau früh abzusetzen. In der Verfolgergruppe hingegen sind noch viele Teams gelistet mit geringem Abstand: Platz 10 (Vilsbiburg) und der Aufstiegsrelegationsplatz (Hebertsfelden) trennen nur drei Punkte. Der FCVE befindet sich mit zehn Zählern aktuell auf Rang sechs und somit mitten im "Getümmel".
Nachdem schon das Spiel gegen Gangkofen als "richtungsweisend" deklariert wurde wird das Auswärtsspiel beim formstarken SV-DJK Wittibreut ähnlich kategorisiert. Die "Easyrider" aus Wittibreut haben sich etwas überraschend mit vier Siegen vorerst auf den dritten Tabellenrang positioniert und wollen weiterhin das Momentum nutzen, um sich frühzeitig vom Tabellenkeller zu entfernen oder sich sogar im oberen Drittel der Kreisligatabelle festzusetzen.
Löwencoach Andreas Kirschner erwartet am Sonntag deshalb auch eine enge Partie gegen einen spielstarken Kontrahenten: "Wir wissen um die Spielanlage des Gegners und die enormen Offensivqualitäten von Darius Jalinous, dessen Handlungsspielräume es gilt zu minimieren. Wittibreut geht mit einer beachtlichen Siegesserie in ihr Heimspiel und wir erwarten einen heißen Fight, den wir natürlich für uns entscheiden wollen."
Bei den Vilstallöwen hat sich nach dem Heimsieg gegen Gangkofen die Lage etwas entschärft und man konnte nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit einigen Abwesenheiten noch die Kurve kriegen. Nun wollen Hampe und Co. weiter in er Erfolgsspur bleiben. "Mit dem Heimsieg vom vergangenen Spieltag wollen wir jetzt in Wittibreut nachlegen und fahren mit breiter Brust zum Tabellendritten.", so Kirschner weiter. Beim Kader des FCVE rechnet man mit keiner Veränderung im Vergleich zur Vorwoche: Robert Nitzl und David Föckersperger fehlen weiterhin verletzungsbedingt. Ansonsten sind voraussichtlich wieder alle Akteure verfügbar.