Wichtige "Big-Points" holte der FCVE am vergangenen Wochenende gegen Gangkofen. Nun wollen Hampe und Co. beim formstarken SV-DJK die nächsten Zähler einfahren. – Foto: Christian Niederwieser

Velden-Eberspoint auswärts gegen formstarkes Wittibreut +++ FCVE will nach Heimsieg gegen "Easyrider" am Sonntag nachlegen - Kader bleibt unverändert +++ Verlinkte Inhalte FCVE 2023 III

Nach dem sechsten Spieltag in der Kreisliga Isar-Rott tummeln sich viele Teams noch im Mittelfeld. Im Meisterschaftsrennen scheint sich Landau früh abzusetzen. In der Verfolgergruppe hingegen sind noch viele Teams gelistet mit geringem Abstand: Platz 10 (Vilsbiburg) und der Aufstiegsrelegationsplatz (Hebertsfelden) trennen nur drei Punkte. Der FCVE befindet sich mit zehn Zählern aktuell auf Rang sechs und somit mitten im "Getümmel".

Nachdem schon das Spiel gegen Gangkofen als "richtungsweisend" deklariert wurde wird das Auswärtsspiel beim formstarken SV-DJK Wittibreut ähnlich kategorisiert. Die "Easyrider" aus Wittibreut haben sich etwas überraschend mit vier Siegen vorerst auf den dritten Tabellenrang positioniert und wollen weiterhin das Momentum nutzen, um sich frühzeitig vom Tabellenkeller zu entfernen oder sich sogar im oberen Drittel der Kreisligatabelle festzusetzen.

Löwencoach Andreas Kirschner erwartet am Sonntag deshalb auch eine enge Partie gegen einen spielstarken Kontrahenten: "Wir wissen um die Spielanlage des Gegners und die enormen Offensivqualitäten von Darius Jalinous, dessen Handlungsspielräume es gilt zu minimieren. Wittibreut geht mit einer beachtlichen Siegesserie in ihr Heimspiel und wir erwarten einen heißen Fight, den wir natürlich für uns entscheiden wollen."

Sehr gut lief der Saisonstart bei Wittibreut mit vier Siegen aus sechs Partien. – Foto: Charly Becherer