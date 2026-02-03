Velburg vertraut weiter auf Daniel Burger

Daniel Burger (Mitte, hier bei seiner Vorstellung vor zwei Jahren) steht auch nächste Saison an der Seitenlinie des TV Velburg. – Foto: Wolfgang Schön

Der Kreisklassist TV 1897 Velburg hat Nägel mit Köpfen gemacht und mit seinem Trainer Daniel Burger verlängert. Nach kurzen Gesprächen war schnell klar, dass beide Seiten in eine weitere gemeinsame Saison gehen wollen. Die sportlich Verantwortlichen des TVV sind nach dem Abstieg aus der Kreisliga weiterhin sehr zufrieden mit den Leistungen des fast 44-jährigen Übungsleiters. Daher gab es keinerlei Überlegungen, an der Trainerposition etwas zu verändern. Abteilungsleiter Dominik Meier betont dazu in einer Vereinsmeldung: „Es passt menschlich wunderbar und auch die Mannschaft wollte unbedingt mit Daniel weitermachen.“

Die Kicker aus dem Landkreis Neumarkt stehen nach dem direktem Wiederabstieg aus der Kreisliga zur Winterpause auf dem fünften Tabellenplatz in der Kreisklasse 3 Regensburg. Aus den bisherigen 17 Saisonspielen wurden 27 Punkte eingefahren (acht Siege, drei Remis sechs Niederlagen bei 44:29 Toren). Die auf dem – zur Aufstiegsrelegation berechtigenden – dritten Platz liegende SG Freihausen/Batzhausen ist zehn Punkte voraus, allerdings hat der TV noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Es ist also durchaus noch etwas drin nach oben. Velburgs Spielleiter Jürgen Drescher sagt: „Wir sind froh, dass wir die Trainerverlängerung vor Beginn der Vorbereitung durchhaben. Nun können wir uns auf die Restrückrunde konzentrieren.“



Daniel Burger verbrachte einen Großteil seiner aktiven Spielerkarriere in Daßwang. Bei der DJK sammelte er als langjähriger (Spieler-)Coach der ersten und zweiten Mannschaft dann auch seine ersten Trainererfahrungen. Anschließend betreute er jeweils für zwei Spielzeiten den SV Eintracht Döllwang-Waltersberg und den ASV Batzhausen. Seit Sommer 2024 steht Burger an der Seitenlinie des TV Velburg. Dem sportlichen Abstieg am Ende der Vorsaison zum Trotz, waren Verein, Mannschaft und Trainer sofort auf einer Wellenlänge. Jetzt ist klar, dass man in eine dritte gemeinsame Saison gehen wird.